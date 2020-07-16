每個女生也曾擁有一個方便上妝的氣墊粉底，不需任何技巧，只需以粉樸於全臉輕壓便能輕鬆快捷地完成水嫩無瑕的底妝。市面上氣墊粉底的款式包羅萬有，選購時除了要因應肌膚需要，安全性亦是一大考慮因素。 消費者委員會測試市面上30款氣墊粉底，超過半數檢驗出重金屬或致癌物質，長期使用或會影響健康。另外，消委會推薦出12款達5分的氣墊粉底，包含開架品牌與專櫃品牌，最低價只需$128。

消費者委員會測試市面上30款氣墊粉底，超過半數檢驗出重金屬或致癌物質，長期使用或會影響健康。（IG＠laneige_kr）

6款檢出致癌物質鎘 14款樣本含鉛

消委會測試出當6款樣本含有致癌物質鎘，其中3款樣本的鎘含量更超出德國指引規限，長期攝入鎘會增加患上腎臟疾病和令骨骼脆弱的風險；而14款樣本含鉛，過量使用會令鉛積聚於體內，影響神經系統、肝臟和腎藏，鉛更可經由母體傳至胎兒，影響發展。

按圖看6款含致癌物質鎘的氣墊粉底：

+ 2

按圖看14款含鉛的氣墊粉底：

+ 10 + 9 + 8

4款防腐能力欠佳 容易變質導致敏感

大部分的化妝品於製造過程會加入防腐劑確保產品效能，消委會除了為氣墊粉底的安全性作出檢測，同時亦關注產品的防腐能力。測試將黑麴菌植入樣本培植14天後，發現4款氣墊粉底的菌量減少的數量未能符合《歐洲藥典》要求，未能完全防腐。黑麴菌屬常見真菌，容易落於化妝品上，若氣墊粉底防腐力不足則有機會引致皮膚過敏或痕癢，對免疫系統有問題、患有肺部疾病、年紀大及抵抗力不佳，或接受癌症治療人士，若經呼吸系統吸入的話，更可能染上黑麴病。

按圖看4款防腐力不足的氣墊粉底：

12款安全氣墊粉底不含受關注化學物質

氣墊粉底於製造的過程中為確保質量加入了不少化學物資，過量使用亦有機會對身體造成不良影響，例如某幾款防腐劑或會干擾荷爾蒙分泌，而乙醇及異丙醇容易令皮膚變得乾燥，對酒精過敏的肌膚造成刺激。消委會在30款樣本中，推薦出多款未有檢出鎘、鉛、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸丙酯、乙醇及異丙醇等受關注化學物質，而其防腐力亦達現想的氣墊粉底，包括Clio、Belif 、Missha、YSL與The History of Whoo，價錢從$128到$480，具有一定的參考指標。

按圖看12款5分氣墊粉底：

+ 8 + 7 + 6

每款化妝品均設有使用期限，氣墊粉底開封後一般需在3至6個月內用完，否則容易滋生細菌，令皮膚敏感發炎。而每次使用氣墊粉撲後，都應作簡單清潔，利用紙巾輕按粉撲，吸走粉撲上的油脂或髒物，並每星期徹底清潔粉撲。另外，氣墊粉底比傳統粉底更具吸附力，需以卸妝產品徹底清潔，避免化妝品殘餘堵塞毛孔，引致粉刺、暗瘡等肌膚問題。