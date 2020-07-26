【BLACKPINK】最新染髮指南！韓國破格夢幻四髮色　黑髮也成潮流

今年夏天許多韓國女團都紛紛換上新髮色，而 BLACKPINK 作為「髮色預言家」的代表，每次攜新造型回歸總會掀起模仿風潮。在全新單曲〈How You Like That〉中四人紛紛換上破格新髮色，不管是乾燥薰衣草紫、小美人魚紅全都輕鬆駕馭。以下搭編分別針對成員們亮相的四款新髮色做剖析，最近也想換造型的你，不妨參考看看！

觸角染髮

伴隨著染髮新花樣不斷出現，漸層、耳圈染都成為風潮，但最近又出現一種名為「觸角染髮」的造型掀起討論，就連 BLACKPINK 門面擔當 Jennie 都擋不住它的超強魅力。「觸角染髮」顧名思義就是將小部分頭髮染上不同色系，顏色的選擇上會以白、金等亮色搭配較黑的深黑、棕來製造對比，當然染髮的區塊也會著重於頭頂或瀏海。

第一次嘗試的人或許會擔心髮色過於醒目招搖，但其實不少櫻花妹會將挑染面積縮小，僅在瀏海或下層染金，並用黑髮覆蓋在上方，如此一來只要稍微撥動頭髮就會有明顯的效果！

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小美人魚紅

鮮豔的「小美人魚紅」髮色在近幾年都相當受到歡迎，不僅僅是因為它夠顯白，還能讓氣色更加紅潤，即使是黑肉底的女孩也能輕鬆駕馭。泰籍成員 Lisa 本次除了以及肩黑短髮亮相外，一頭亮眼的小美人魚紅髮更是氣勢爆棚，超殺女王風範讓粉絲秒戀愛。

有些搭黨們可能因工作關係無法染這麼大膽的顏色，這時帶點少女味的木莓紅就是很好的選擇！對比小美人魚紅多了些粉調，視覺效果也較為柔和，還能瞬間減齡五歲，可以說是紅髮的入門款式。

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乾燥薰衣草紫

帶點粉霧感的「乾燥薰衣草紫」受到不少日、韓妹子的喜愛，就連韓星 IU、Hani 等都愛不釋手。作為髮廊指定率最高的髮色之一，乾燥薰衣草紫此番又再次透過 Rose 完美呈現，微微的淡藍色加上漸層粉紫直接提亮膚色三個色階，絕對是今夏大勢髮色無誤。

若想要染這種偏紫的髮色，建議以挑染的方式加入多一點的霧灰色調，會比較好駕馭！

質感黑

或許有搭黨們會感到十分意外，畢竟「黑髮」作為亞洲人的天然髮色既簡單又不失質感，照理說應該是指定率最高的顏色，但還是有人忍不住抱怨黑髮過於沈悶、無聊。這時不妨看看幾乎未曾變過髮色的 Jisoo 便可以理解黑髮的魅力何在！其實，只要靠著簡單的編髮、配飾就能脫穎出眾，立刻變身氣質美人。

非常建議選用今夏流行的「蝴蝶結髮飾」當作加分的裝飾，簡單綁個高馬尾或公主頭就時尚有型，根本是懶人必學的夏日造型。

Dappei 結語： 既然沒有 BLACKPINK 的逆天顏值至少也要有同款髮色！趕緊把這篇分享給身邊愛漂亮的朋友，一起在夏天換上最新潮的造型吧～

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原文：想換髮色卻沒頭緒？趕快跟著髮色預言家 Blackpink 一起染上今夏最夯的四款夢幻新色！

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