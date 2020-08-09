孫慧雪日前於社交平台分享她的短髮新造型，被網民大讚青春；一向童顏的她讓人猜不到她的真實年紀已屆38歲，到底她的凍齡秘袂是什麼？

孫慧雪日前於社交平台分享她的短髮新造型，被網民大讚青春。(snow711@Instagram)

短髮新造型被大讚

因為抵受不住長頭髮，孫慧雪早前找髪型師將頭髮剪至肩位長度，並於社交平台上載新造型的照片，引起網民留言指：「小姐，夠秤未」、「好cute啊，短髮顯青春點兒」等讚美說話。照片中的孫慧雪雖然戴上了口罩，但也能看到是素顏的狀態，網民亦對她不染脂粉的模樣表示讚美。



相信努力有回報：女人要keep一定Keep到！

除好膚質，孫慧雪的好身形也是成功隱瞞真實歲數的原因，試過於產後的體重升至147磅， 最後努力以飲食與運動，讓體重回落至約120磅。

她當時就分享指許多女士都擔心懷孕會變胖，但她認為懷孕期間要以寶寶營養與健康為先，體重在隨後只要肯努力定能回復狀態：「女人要keep一定Keep到！ 好多時想生BB嘅女士， 都好鍾意搵我傾生仔經； 我最常聽到，就係有人話， 真係好擔心keep唔到、 會肥、會盤骨大、胸部會變型⋯⋯ 講到好擔心同好似點都返唔到轉頭咁！仲聽到有人話大肚時諗住剩係食菜， 因為怕肥！ 千祈唔好！ 」。

想要Keep得像孫慧雪一樣的凍齡模樣，不妨參考一下她平日的保養方法。

我都年紀唔細， 仲有幾年都4字頭， 我都keep到！ 你都一定keep到！ 一齊加油♥️ 孫慧雪

【按圖看】38歲孫慧雪仍保養得宜＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

追求簡單、天然的護膚方式

孫慧雪不時在社交平台大方分享素顏照。(snow711@Instagram)

孫慧雪不時在社交平台大方分享素顏照，而她養成好膚質的重要方法就是「減少」，減少化妝、減少依賴護膚品。工作時間以外，只塗上防曬，盡可能都不會化妝。

至於護膚步驟，亦是從簡為主，曾接受媒體訪問時表示自己甚少使用護膚品，只有使用保濕面膜、精華素和防曬產品；對於會用到的護膚品，她亦會嚴選成份，喜歡選擇無添加、無化學物質等天然護膚品。

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不虧待自己，著重均衡飲食

孫慧雪於近年亦研究食譜，不但在社交平台與節目《姊妹淘》教授過一些甜品的製法。(snow711@Instagram)

孫慧雪於產後有進行紮肚療程，配合健康飲食習慣才能加快瘦身成效，亦維持至今。在一次訪問中透露自己從小養成均衡飲食，每餐也要有肉、菜、飯，先吃菜，再吃肉，最後才吃飯，以吸收不同營養。對於修身，則曾在社交平台分享，要成功，得先由飲食著手；愛吃的她認為即使減肥亦要善待自己，需確定自己吃得飽，自己於減肥時則會吃得較清淡，如走鹽、走糖等。



除此之外，孫慧雪於近年亦研究食譜，不但在社交平台與節目《姊妹淘》教授過一些甜品的製法；在近來抗疫的日子，亦日日親自烹飪，留家吃飯。

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【按圖看】孫慧雪烹調的簡單小菜，她指「好味到自己都驚」＝＝＞

+ 5 + 4 + 3

藉空閒時間運動

基於現時孫慧雪需照顧孩子，未能抽出時間每天跑步，不過一有空閒時間仍是會做運動。(snow711@Instagram)

行山以外，跑步亦是孫慧雪瘦身、維持身形的方法。曾於接受媒體訪問時指，自小爸爸就會帶她跑步，以前每天會跑步兩小時，以慢跑方式跑約十多公里。基於現時需照顧孩子未能抽出時間每天跑步，不過一有空閒時間仍是會到外跑步、到健身室使用機器運動，甚至是一些徒手訓練。孫慧雪於早前留家隔離期間，在社交平台提醒大家「除咗食同攤床，都要做吓運動呀！」從沒有偷懶之意。

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