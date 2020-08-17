【2020髮型】楊丞琳近日將留了10年的長髮剪去，換上清爽俐落的短髮，獲得滿滿好評；想要剪短髮的女生，又有什麼選擇？

楊丞琳近日將留了10年的長髮剪去，換上清爽俐落的短髮。(rainie77@Instagram)

楊丞琳早前於YouTube Channel以「不要脫粉」為題，分享到髮型屋換上短髮，親手剪下第一刀的過程。除了把頭髮剪短，更漂染上淺奶茶與深墨綠的髮色；其後，她亦在社交平台分享照片，指自己是為了即將曝光的作品而剪，碰巧每10年就會從長髮變成短髮。而丈夫李榮浩亦留言指：「天下第一美人！」，蔡卓妍（阿Sa）、台灣藝人陳庭妮、郭靜與大部份網民也對楊丞琳的新髮型表示讚賞。

+ 3 + 2

近年短髮當道，輕易凸顯個性之餘，亦可修飾臉型；以下推介一些大熱短髮造型，讓接下來的秋冬季也能延續這短髮熱潮。

One-length筆直短髮

BLACKPINK成員Lisa近來也將長髮剪成One-length筆直短髮。(lalalalisa_m@Instagram)

楊丞琳、BLACKPINK成員Lisa也將長髮剪成One-length筆直短髮，特點是髮尾位置非常齊整，卻輕盈，在打理上也相對簡單。只需使用吹風機將髮尾吹順或以直髮夾夾直即可，不需太大的技巧，適合懶女生。深色系髮型，如黑色也是今年大熱，有助帶提亮肌膚作用。

+ 6 + 5 + 4

耳下5cm短髮

林依晨出道以來，大部份時間以長直髮示人，近日卻將頭髮剪短。（林依晨Ariel微博）

耳下5cm長度一向都非常流行，造型甚為百變；但如果想感覺更空靈溫柔，或可將頭髮剪至更短的耳下2cm。剛好耳下位置，露出下顎線條，清爽之餘打造小臉效果。

直髮以外，也可利用捲髮棒將髮尾向外翹，或是隨意向內、向外這樣的步驟進行捲曲，不需過於工整，營造慵懶感；另外，將其中一邊頭髮撓到耳後，即使是短髮造型也能增加女人味。

+ 5 + 4 + 3

Boyish俐落短髮

高海寧將頭髮愈剪愈短，近日更換上俐落短髮。(sammkoling@Instagram)

不少女生都認為「男仔頭」短髮會令原先的女人味盡失，但其實傾向中性的俐落短髮，更能突顯女性魅力，充滿個性。配合不同瀏海，就可營造出知性、成熟的氣質；然而，亦可將髮根稍稍弄至蓬鬆，為造型注入空氣感，帥氣又型格。不過此髮型凸顯腮骨線條，方臉形的女生並不太適合。

+ 4 + 3 + 2

孫慧雪日前於社交平台分享她的短髮新造型，被網民大讚青春；一向童顏的她也常大曬素顏照，膚質好得讓人猜不到她的真實年紀已屆38歲，到底她的凍齡秘訣是什麼？（延伸閱讀）