17歲的日本女生Yui日前於電視節目上分享，自己於15歲初次整容後便開始沉迷，兩年內花費了250萬日圓改頭換面，原因只為媽媽當初的一句說話。

高中生Yui於15歲進行了第一次整容手術後變得沉迷，兩年內花費了250萬日圓改頭換面。（《ドン底人生脱出大作戦》截圖）

高中生Yui於日本節目《ドン底人生脱出大作戦》上透露，自己於15歲進行了第一次整容手術後，兩年間先後於臉上10個部位以上動刀，共花費了250萬日圓（約港幣18萬）。多次的整容手術徹底改變了Yui的臉型與五官，加上精緻的妝容，整容前後完全判若兩人。

按圖看Yui整容前後的對比照：

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沉迷整容只因媽媽的一句話

Yui從小便是個微胖女生，整容的目的是為了讓自己的外表變得更美，而獲得媽媽的注視。她出生在小康之家，自小便是父母的掌上明珠，一直過著幸福的生活。不過，她的爸爸於她12歲那年生意失敗，從此音訊全無。Yui的媽媽從此獨力支撐家庭開支，為了償還房貸日以繼夜的工作，完全沒有時間陪伴女兒。

節目主持會邀請了Yui與媽媽對話，解開多年的心結。（《ドン底人生脱出大作戦》截圖）

為了與媽媽共進晚餐，Yui不惜等到深夜，待媽媽下班回家才吃飯，晚上肚餓便吃零食充飢。而媽媽則希望女兒能定時吃飯，使笑說她這樣會變胖變醜。這番說話卻讓Yui心靈受創，誤認為媽媽嫌棄自己的外貌，便萌生出整容令自己更可愛的想法。

節目主持會邀請了Yui與媽媽對話，解開多年的心結。媽媽向Yui表示，她當時只想女兒好好照顧身體，不要待深夜才吃飯，想不到會遭到誤解。她更落淚說，如果時光可以倒流，她希望能回到Yui 12歲那年，收回當時的說話，讓女兒能過一個普通女生的生活。

《50日變美計畫》稱讚會讓人變得更美

要變美不一定靠整容，日本節目《50日間で女性の顔は変わるのか！？マツコが観察！》曾邀請一名宅女京香參與實驗，她於連續50天受到讚美後，外形竟然有所改變。

京香平時習慣以口罩示人，是名對自己的外貌十分沒自信的大學生。 她被安排參與50天的意大利語課程，過程中意大利藉老師不停讚美她，京香從最初的靦腆，到中段開始不戴口罩並嘗試化妝，50天後，她的氣質與打扮已完全不同。想得到別人的讚賞前先要懂得自我欣賞，女生們不妨養成一個小習慣，每天出門前對鏡稱讚一下自己。堅持這樣反復訓練大腦，告訴潛意識應該爲自己自豪，便能慢慢提升自信。

按圖看宅女京香變美的過程：

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