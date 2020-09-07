今年將60歲的毛舜筠保養得宜，素有「美魔女」之稱。日前她罕有分享素顏泳裝照，身型纖瘦而且結實健康，凍齡有道。

金像獎影后毛舜筠雖然將近60歲，但仍然能保持年輕美貌。（IG@moje115）

金像獎影后毛舜筠雖然將近60歲，但仍然能保持年輕美貌，與兩名女兒合照時更像姊妹。日前她於IG上分享了與家人駕遊艇出海的照片，素顏下只有淡淡的歲月痕跡，身穿粉色泳裝更顯少女感，難怪獲網民盛讚為「美魔女」。

不做素食者 晚餐只吃七分飽

雖然近年素食風氣盛行，但她卻堅持吃肉。（IG@moje115）

要維持健康的體態，便需要有良好的生活習慣。毛舜筠堅持每天於六時前吃完晚飯，而每餐只吃七分飽，防止吸收過多熱量。餐後她亦不會立即坐下，避免脂肪積聚。雖然近年素食風氣盛行，但她卻堅持吃肉，因為她認同坊間有研究證明脂肪對大腦有益，所以不鼓勵女生只吃菜，或只吃肉。

保持運動習慣

毛舜筠與家人飯後做運動。（IG：@moje115）

運動有助促進新陳代謝，提升人體血液中的抗氧化劑，修身同時減慢肌膚衰老。毛舜筠熱愛運動，年輕時運動量劇烈，每天也會跑步十公里。隨着年齡漸長，運動方式亦轉向溫和，以步行為主。她現在每星期最少運動三天，每次約一至一個半小時。她曾於小紅書上分享自己保持了幾十年的「五分鐘喚醒運動」，並指堅持拉筋對健康有益，整天也充滿精神。

按圖看毛舜筠示範「五分鐘喚醒運動」：

雞蛋按摩法補充肌膚膠原

同樣被網民封為「美魔女」的溫碧霞雖然已經54歲，但身形仍然如少女般。（《海潮》）

同樣被網民封為「美魔女」的溫碧霞雖然已經54歲，但身形仍然如少女般。上年更推出寫真集《海潮》，半裸上身非常性感。要保持肌膚白滑，她每天也會喝喝檸檬水與甘荀蘋果汁，淡斑兼為身體排毒。

她近日於小紅書分享了「雞蛋美容術」，首先準備兩隻蛋白，再把蛋白塗於面上按摩。於額頭與臉頰以打圈方式按壓，下巴與頸部則向上推，一至兩分鐘後會感覺到皮膚變得繃緊，然後便用水清潔。她指雞蛋含有豐富的蛋白質，而且價錢便宜，絕對是小資女生的護膚恩物。

按圖看更多美魔女的保養心得：

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