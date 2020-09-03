曖昧對象的一舉一動也會令女生小鹿亂撞，含糊不清的關係到底是等待確認彼此的心意，還是對方只是玩玩而已？幸福人妻徐若瑄的情路也曾坎坷，近日她以過來人的身份，在網上分享渣男的三大特徵，及過去撞破前度出軌的經歷。

幸福人妻徐若瑄的情路也曾坎坷，她以過來人的身份，分享渣男的三大特徵。（IG@vivianhsu.ironv）

徐若瑄於2014年與新加坡的馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚，一年後誕下兒子，組成美滿幸福的家庭。她經常於社交平台分享家庭照，結婚多年兩人仍然甜蜜。然而，在收獲幸福前，她與很多女生一樣，也曾於愛情路上跌跌碰碰，一次捉姦在場的經歷更讓她畢生難忘。

按圖看徐若瑄的幸福家庭照：

撞破前男友出軌一刻畢生難忘

徐若瑄憶述一次完成工作後到男朋友家，卻發現對方出軌的往事。當時對方謊稱自己不在家，但熟悉另一半的徐若瑄卻認定對方有古怪，便與朋友一起登門。到達對方家門前，她再次致電，而他仍然堅稱自己不在家，最後得悉徐若瑄與自己只是一門之隔，惟有開門。一開門迎來浸浴的香氣，當她看到他的出軌對象時，徐若瑄雖然很傷心，卻沒有多說半句，轉身便走。

她坦言，直到現在，這個畫面在她腦海中永遠無法抹去，對她造成了很大的傷害。她知道就算自己可以原諒對方，往後亦會不停的為難他，因為這件事令她徹底失去安全感，這樣的生活並不是她想要的。

徐若瑄坦言，直到現在，撞破前男友出軌的畫面在她腦海中永遠無法抹去，對她造成了很大的傷害。（IG@vivianhsu.ironv）

不要依附在別人身上 相信自己值得更好

再堅強的女生，內心仍然會因被背叛而受傷。徐若瑄自認個性堅強，雖然現在可以帶笑地分享這件傷心往事，但她直言當下其實是非常痛苦難過。她希望以自己的經歷鼓勵正受情傷的女生：「沒有過不去的事情，所有的低潮、痛苦、難過都會被時間淡化。所以千萬不要傷害自己，更不要放棄你美好的未來，我們值得更好的。」

經歷幾段失敗的愛情後，容易覺得戀愛讓人疲憊。徐若瑄鼓勵正灰心的女生，要保持內心溫柔，同時不失堅強。「在感情的路上跌倒，從愛到恨，這些都是人生的過程，絕對沒有我沒有你活不下去這種事，不要依附在別人身上，自己要夠強大，做自己的主人，成為獨立的個體」。

按圖看徐若瑄分享的渣男三大特徵：

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