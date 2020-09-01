Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman因腸癌逝世，終年43歲。他從未公開提到病情，患癌的四年間，另一半Taylor Simone Ledward一直不離不棄，直到他逝世，婚訊才正式被公開。

Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman因腸癌逝世，終年43歲。（IG＠chadwickboseman）

Chadwick Boseman於2016年被確診患上第三期腸癌，8月28日在妻子和家人陪伴下，於洛杉磯家中離世。他於電影《黑豹》飾演統治瓦干達王國的超級英雄，而現實中亦是「真正的戰士」。他於過去四年一直跟癌病搏鬥，從未對外提及病情。從《黑白正義（Marshall）》、《誓血五人組（Da 5 Bloods）》、《Ma Rainey's Black Bottom》等電影，均是於他在無數次手術和化療期間進行的。

【按圖看】Marvel各超級英雄分別於IG上發文哀悼Chadwick Boseman的離世：

離世前幾個月低調完婚

Chadwick Boseman一直低調處理患癌一事，同樣地，他的感情生活亦不張狂。（Getty Images）

Chadwick Boseman一直低調處理患癌一事，同樣地，他的感情生活亦不張狂。他一直都沒有對外公布自己已婚，直到他的家人於社交媒體上公布他離世的消息，當中一句「他在家中離世，太太和家人都陪伴在他的身邊。（He died in his home, with his wife and family by his side.）」，才令人發現原來他與女朋友Taylor Simone Ledward早已低調完婚。而Chadwick Boseman離世當天，正是太太生日前3天，只差一點點，未能伴她共渡30歲生日。

於8月31日剛踏入30歲的Taylor Simone Ledward是位歌手，兩人於2015年被媒體捕捉到雙雙出現於洛杉磯國際機場，繼而令戀情曝光。2019年，Chadwick Boseman憑藉《黑豹》於有色人種促進協會形象獎贏得最佳男主角，在台上發表得獎感言時，首次公開承認女朋友的身份，並發表「愛的宣言」，感恩女友每天都陪伴着他，而Taylor Simone Ledward亦於台下甜蜜回應：「我愛你」。兩人經常結伴出席各大電影活動與頒獎典禮，Chadwick Boseman走紅地氈時的另一半總會是Taylor Simone Ledward。

交往不久便確診患癌 不離不棄的愛情令人感動

Chadwick Boseman在事業高峰時患上頑疾，在他最需要關心與幫助時，女友始終陪伴在旁。（Getty Images）

在兩人交往不久，Chadwick Boseman便患上癌症，Taylor Simone Ledward並未因此而離棄。她於去年10月被外媒捕捉到左手無名指戴有訂婚戒指，推測兩人早已訂婚，並準備於今年結婚。Chadwick Boseman在事業高峰時患上頑疾，在他最需要關心與幫助時，女友始終陪伴在旁。經歷多次手術與療程，Taylor Simone Ledward仍然對關係抱着堅定的信心，期盼丈夫康復後能擁有幸福的婚姻生活。雖然世事未能盡如人意，但如此唯美的愛情仍然令人感動。

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