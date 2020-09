Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman因腸癌逝世,終年43歲。他從未公開提到病情,患癌的四年間,另一半Taylor Simone Ledward一直不離不棄,直到他逝世,婚訊才正式被公開。

Marvel電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman因腸癌逝世,終年43歲。(IG@chadwickboseman)

Chadwick Boseman於2016年被確診患上第三期腸癌,8月28日在妻子和家人陪伴下,於洛杉磯家中離世。他於電影《黑豹》飾演統治瓦干達王國的超級英雄,而現實中亦是「真正的戰士」。他於過去四年一直跟癌病搏鬥,從未對外提及病情。從《黑白正義(Marshall)》、《誓血五人組(Da 5 Bloods)》、《Ma Rainey's Black Bottom》等電影,均是於他在無數次手術和化療期間進行的。

【按圖看】Marvel各超級英雄分別於IG上發文哀悼Chadwick Boseman的離世:

離世前幾個月低調完婚

Chadwick Boseman一直低調處理患癌一事,同樣地,他的感情生活亦不張狂。(Getty Images)

Chadwick Boseman一直低調處理患癌一事,同樣地,他的感情生活亦不張狂。他一直都沒有對外公布自己已婚,直到他的家人於社交媒體上公布他離世的消息,當中一句「他在家中離世,太太和家人都陪伴在他的身邊。(He died in his home, with his wife and family by his side.)」,才令人發現原來他與女朋友Taylor Simone Ledward早已低調完婚。而Chadwick Boseman離世當天,正是太太生日前3天,只差一點點,未能伴她共渡30歲生日。

於8月31日剛踏入30歲的Taylor Simone Ledward是位歌手,兩人於2015年被媒體捕捉到雙雙出現於洛杉磯國際機場,繼而令戀情曝光。2019年,Chadwick Boseman憑藉《黑豹》於有色人種促進協會形象獎贏得最佳男主角,在台上發表得獎感言時,首次公開承認女朋友的身份,並發表「愛的宣言」,感恩女友每天都陪伴着他,而Taylor Simone Ledward亦於台下甜蜜回應:「我愛你」。兩人經常結伴出席各大電影活動與頒獎典禮,Chadwick Boseman走紅地氈時的另一半總會是Taylor Simone Ledward。

交往不久便確診患癌 不離不棄的愛情令人感動

Chadwick Boseman在事業高峰時患上頑疾,在他最需要關心與幫助時,女友始終陪伴在旁。(Getty Images)

在兩人交往不久,Chadwick Boseman便患上癌症,Taylor Simone Ledward並未因此而離棄。她於去年10月被外媒捕捉到左手無名指戴有訂婚戒指,推測兩人早已訂婚,並準備於今年結婚。Chadwick Boseman在事業高峰時患上頑疾,在他最需要關心與幫助時,女友始終陪伴在旁。經歷多次手術與療程,Taylor Simone Ledward仍然對關係抱着堅定的信心,期盼丈夫康復後能擁有幸福的婚姻生活。雖然世事未能盡如人意,但如此唯美的愛情仍然令人感動。

陸浩明形象佻皮幽默,私下原來是個廿四孝男朋友。他與相差十四年的女朋友陳詩欣(Ayan)相戀八年,更揚言願意付出十萬,支持女友出國修讀藍帶課程,一圓甜品夢。延伸閱讀==》陸浩明與女友相差14年 交往8年仍熱戀 廿四孝男友付十萬助圓夢