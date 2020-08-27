【新冠肺炎】新型冠狀病毒疫情持續，不過社交距離措施周五（28/8）起放寬，食肆堂食恢復晚市至晚上9時，不少公司都開始逐步回復正常上班，意味最後wfh的日子，要把握時間。 都市人對做運動諸多藉口，近年便興起居家運動，除了香港代表Coffee（林芊妤）分享了多套「4 weeks workout plan」，讓大家在家中動一動。外國的健身網紅亦有類似的workout plan，更有網民指一周開始見效？

近日Coffee（林芊妤）分享了多套「4 weeks workout plan」，讓大家在家中動一動。（coffee89921@instagram）

Coffee 分享多套無需器材「Workout Plan」 零基礎也無問題？

Coffee 林芊妤自離開TVB後，以瑜伽導師專業形象建立口碑，積極在YouTube上拍攝不同的運動片，不足5年YouTube Channel 突破了100萬訂閱，在香港藝人中就只有她與G.E.M.鄧紫棋能達百萬，而且在以英語、國語為主導的YouTube世界，她堅持用廣東話拍教學片，是一個驕人的成績。

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貼心提供「經期版 Period Workout 」

最近許多市民都留在家中，Coffee 有見及此，為觀眾設計了6個不同運動程度的「4 weeks workout plan」，最短一天只花16分鐘，最長個半鐘，一星期會有2天「休息日 Rest Day」，但不是完全不動，只是運動時間較短、運動程度較低；她更貼心為女生提供「經期版 Period Workout 」，讓女生可以在生理期間也能無痛中動一動：「希望大家可以堅持一個月甚至更長的時間...期待大家在這個月會對自己身體有很多了解。」

其實「Workout Plan」、「Challenge」在外國的健身圈YouTuber已經流行了一段時間，而且不少觀眾、YouTuber也會拍片分享成果和感受，筆者為大家精選了2位在外國非常流行的「Challenge」，不妨一試。



不過緊記，運動效果因人體質而異，想有良好鍛鍊效果及學習正確姿勢，應先向專業人士查詢。

Chloe Ting 的 Youtube 有1,350萬訂閱。（chloe_t@instagram）

Chloe Ting 中等身形女生必看

身高155cm的Chloe Ting原本是一名時裝Blogger，喜歡時裝的她4年前開設Youtube Channel的時候是以穿搭分享為主，經營1年後，她開始分享健身教學和健康飲食，慢慢定性為健身界的Youtuber，現時 Youtube 有1,350萬訂閱。

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Chloe 也不是一開始便擁有S身形、蜜桃臂，她與一般女生一樣，不瘦也不胖，沒有健美線條；她一星期4天運動，每次1小時以上，加上飲食控制，慢慢她的身形成為不少人的目標；Chloe 每星期都會分享不同居家運動影片，當中「Get Abs in 2 WEEKS | Abs Workout Challenge」是最受歡迎，每天10分鐘練腹肌，更不少人會拍片分享成果和對比，非常驚人；如果想有更明顯可以跟Chloe設計的 workout plan，多達14個，分不性質、強度、部位，14 - 30天不等。

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德國健身Youtuber Pamela Reif 登上《 Forbes》雜誌封面（pamela_rf@instagram）

Pamela Reif主打「快、有效，不說話」

24歲的Pamela Reif是位健身Youtuber，更被評價為「德國最具有影響力的人物之一」，她更曾登上《 Forbes》雜誌封面，可見其影響力，現時 Youtube 有436萬訂閱。

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Pamela 從15歲開始健身，也跟專業教練做運動，慢慢開始與不少女生一樣，想追求線條卻不想過於肌肉型，因而調整自己的健身計畫，開始拍片分享；她的影片都是以居家運動為主，沒有有器材也不成問題，多以10分鐘的局部修身為主，也有15-30分鐘不等的長度；Pamela的影片主打「Quick & Effective, No Talking（快、有效，不說話）」，如果你喜歡專心做運動，Pamela便非常適合你，她也提供多款 workout plan，每天 30／45分鐘，有些網民實測後指體脂不高的話一星期開始見效。

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（運動效果因人體質而異，想有良好鍛鍊效果及學習正確姿勢，應先向專業人士查詢。）