人稱「扮嘢王」的林盛斌(阿Bob)入行17年,由當初月薪僅六千元的推銷員到現時有能力攜同太太黃乙頤(前名:黃碧玲)與三女一子,入住位於九龍塘樓高三層的獨立屋,就連阿Bob的友人鄭詩君(C君)也笑言對方的住宅面積:「大過地球」。林盛斌(阿Bob)坦言入行初期歷盡不少苦頭,才有現今的收獲,而推動他努力工作的源頭是他珍愛的家庭。

早前因疫情關係,工作減少的林盛斌(阿Bob)終於有閒暇陪伴子女 (bob_lamshingbun@IG)

早前因疫情關係,工作減少的林盛斌(阿Bob)終於有閒暇陪伴子女,阿Bob更與網民分享一家六口在家抗疫的生活照,隨即曝光了阿Bob家住三層獨立屋的內裏風景,從照片可見獨立屋的花園可擺放大型的吹氣游泳池,客廳擺放大型地毯可做運動外,更設置屬於子女的圖書休憩角落,而且孩子的書房猶如一般家庭中的客廳一樣寬敞,也猶像一個迷你圖書館。

現年40歲的林盛斌(阿Bob)曾在訪問時分享過自己初入行時,是個月薪僅六千的營業部推銷員,後來離職時他的月薪更翻帳7倍之多,而阿Bob在機緣巧合下加入新城電台節目《新香蕉俱樂部》,並擔任唱片騎師(DJ),雖然收入下跌但卻為阿Bob開闢另一條事業路。其後,林盛斌(阿Bob)簽約加入TVB,憑詼諧且極其娛樂性的說話風格而成為眾多大型頒獎典禮與活動的「金牌主持人」。

阿Bob更開始接洽有關婚宴司儀與大公司周年晚宴的司儀工作,坊間更有傳現時擔任私人宴會司儀的阿Bob身價已達六位數字。但埋首工作的阿Bob卻遺憾未能參與有關女兒種種的第一次,一次突如其來的身體不適為阿Bob敲起提醒的鐘聲,應該平衡家庭與工作,更應該感激太太黃乙頤不求回報的無私付出。

感激太太照顧家庭 無後顧之憂令他安心拼事業

現年40歲的林盛斌(阿Bob)與太太黃乙頤已結婚近13年。(bob_lamshingbun@IG)

當年林盛斌(阿Bob)與相戀2年的太太黃乙頤求婚,並在2007年成婚。當時太太為了遷就阿Bob的工作需要,只選擇在香港的主題樂園小度蜜月。

我更感謝太太過去全職對子女們的照顧。那時我實在太忙了,根本在家的時間很少,而太太把子女照顧得無微不至,我已經好感激,這樣我在外面拚命工作就無後顧之憂。 林盛斌(阿Bob)

林盛斌(阿Bob)與太太黃乙頤的夫婦相處之道,就是給予彼此很多空間,小別勝新婚,見面少一點,也少一點磨擦 (bob_lamshingbun@IG)

婚後阿Bob更是忙於工作與「造人大計」,太太黃乙頤更是每隔三年便為阿Bob生一個小朋友。自三位女兒相繼出生後,阿Bob與太太更未在婚後享受真正的二人世界。於是,阿Bob便決定在兩人結婚十周年的時候,帶太太到日本享受真正的蜜月。

身體突發變故 提醒自己愛要及時 錢永遠都是賺不完

林盛斌(阿Bob)與太太黃乙頤的感情十分深厚 (bob_lamshingbun@IG)

經常需要出埠工作的林盛斌(阿Bob),照顧子女的重任自自然然就落到太太黃乙頤的身上,而阿Bob亦因為勤奮工作以至飲食不定時,愛吃即食麵的飲食習慣更讓他的心臟出現問題,年紀輕輕便需要進行「通波仔」手術,那次阿Bob坦言自己如此辛苦工作只盼望一家六口能夠住得舒適與快樂。不過,身體突發患病令他驚覺人生苦短,永遠都不能夠賺取世界上所有的金錢,但陪伴家人或是妻子之間甜蜜回憶,卻全屬他永恆的回億,更是獨一無二的,所以阿Bob明白雖然自己身為家中的經濟之柱,但亦都是家人的避風港,明白工作有時,愛亦有時的道理。

現在對她與結婚時的承諾一樣,一生一世愛她與同家庭,有沒有生一個男孩反而沒有多大的所謂。 林盛斌(阿Bob)

錢喺搵唔晒嘅,要陪下個老婆仔呢啲回憶仲珍貴。 林盛斌(阿Bob)

而愛情就猶如電影《傲慢與偏見》所說:「愛就是讓對方成為自己最大的弱點,然後再用盡全力守護彼此。(Love is letting someone become your greatest weakness, then doing all you can to protect each other)。」但這個弱點卻不是使人變得軟弱無力,反而這個「弱點」是讓一個人變成一個更強大有力的人,也足夠有餘地支援所愛的人。

