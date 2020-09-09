不知不覺踏入秋季，雖然生活在香港這個地方，難以感覺溫度有多大的變化，但其實轉換季節時，空氣中的濕度下降也會對皮膚造成顯著的變化，皮膚變得乾燥缺水，所以女生也需要時常提醒自己，需要為入秋後的皮膚做好準備，為皮膚提供足夠的保濕力。

對於乾性敏感肌的女生來說，轉季後的皮膚忽然變得乾燥和痕癢，真是令人十分困擾 (mayo__kv78@IG)

對於乾性敏感肌的女生來說，在轉季時皮膚會忽然變得乾燥和痕癢，有些女生的肌膚甚至出現發紅與脫皮情況，相信就是提醒自己是時候轉換一些較為有「保濕力」的肌膚保養品了。

當空氣中的濕度下降，皮膚的水份也會被快速蒸發，而且當溫度下降1度的時候，原來皮脂的分泌量也會相對地下降10%，導致皮膚接受刺激的能力下降，變得脆弱。面對這個可預防的皮膚問題，加強皮膚保濕與鎖水力便是最重要的一步，近日日本美妝排行榜@COSME便釋出「人氣精華液排行榜」的第二十名至第一名。(截至08/09/2020)，部分上榜的產品除了是深受日本女生推崇的美妝好物，有些精華更分別針對保濕、美白淡斑和緊緻皮膚等功效，女生們也可按照自身皮膚的需要而作出選購與參考。

【接下圖看更多】「人氣精華液排行榜」的第二十名至第二名！

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【第1位】 Lancôme ADVANCED GÉNIFIQUE 升級版嫩肌活膚精華 30ml ︱售價：$725

Lancôme ADVANCED GÉNIFIQUE 升級版嫩肌活膚精華推出市面已有十多年的時間。(ebichan_nn_n@IG)

Lancôme ADVANCED GÉNIFIQUE 升級版嫩肌活膚精華在坊間有著「神奇小黑瓶」的稱號，推出市面已有15年的時間，而且品牌更將產品當中的成分不斷改良，從而推出升級版本。這款 升級版嫩肌活膚精華加入了7種「微生態」營養素 ，例如： 益生元及酵母萃取物，令皮膚有效地調節「微生態」，從而達到抵抗衰老的功效。

最重要只需要用一滴精華，便可以釋放300萬個活性萃取物，令皮膚產生修復、穩定膚況的作用。而且這款產品也可以當作前導精華，只需要洗完臉後，擦上化妝水後便可以用上它，質地呈透明水狀質感，塗抹上臉後更是極速滲透肌膚，而使用起來不黏膩不油膩，更有明顯撫平肌膚紋路與保濕的功用。

資料來源：@COSME