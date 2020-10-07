單眼皮化妝｜CL火辣眼妝3秘招　擺脫清純氣質　打造搶眼魅力雙目

隨著時代的改變，單眼皮漸漸成為流行趨勢，不僅素顏氣質顯清純，畫上眼妝後，強大的氣場可是一點也不輸雙眼皮啊！然而說到靠單眼皮制霸天下的女星，怎麼能不提及韓國樂壇人氣歌手 CL，近日曝光回歸海報及新曲〈+POST UP+〉MV，除了接連換上多套造型引發外界討論，她帥到男女通殺的眼妝更是成為話題焦點！

CL 的眼型是屬於非常經典單眼皮，但經過眼妝點綴後，不僅讓她整個眼睛神韻氣勢有神，還多了一絲小女人的魅惑感，所以說有著一雙單眼皮，不一定只能顯清純，改變一下眼妝技巧也可以讓眼睛有神又氣勢爆棚！今天熊編就來解析 CL 眼妝重點，究竟她是藉由什麼樣的眼妝技巧，打造出搶眼又嗆辣的魅力眼妝？一起來看看吧！

說到單眼皮女王，怎麼能不提及韓國樂壇人氣歌手 CL！

究竟單眼皮要如何靠妝容增添氣勢感？一起來看看 CL 的眼妝技巧吧！（按圖查看）▼▼▼

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誰說單眼皮就只能裝清純妹？跟著 CL 的眼妝走起，也能輕鬆成為嗆辣女王，趕緊把上述技巧學起來，增添單眼皮的魅力吧！

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