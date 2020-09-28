2020髮型｜盤點5款大熱French Bob頭　既易打理又不挑年齡、臉型

俏麗的女生短髮，應該就是各式各樣的鮑伯（Bob）頭，傳統Bob頭呈現線條齊整俐落甚至一絲不苟，但是，2020年最大的髮型趨勢，卻是浪漫版本的法式Bob。來看看法國女孩如何利用剪裁作出簡潔的French Bob。

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台灣倪萱髮藝設計師Joe說：「經典的英式Bob髮型最重要的特色就是像現代建築物般，有著流線的結構及高度張力的視覺效應，給人的感覺就是乾淨俐落的輪廓。而法式Bob髮型，反而是有著強烈的立體感，並多了有順序、不規則的裁剪線條，給人的感覺是充滿張力且具有柔和感。」

法式鮑伯French Bob的特色

如果直接就法語來看Bob這兩個字，意思就是指頭髮到下巴，或是嘴巴的長度，但是所謂的French Bob法式鮑伯頭，卻非一絲不苟的筆直，而是一種輕鬆自在的短髮，甚至，在外觀上看來，可能會有一點點不完美的樣子。髮型師Luke Hershesons說：「法式鮑伯是要製造出一種完美的切割效果，甚至要做出一種低維護性的效果，意思是說，不用刻意吹整，就可以出門。」這就是法國女孩最愛的短髮標準。

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法式鮑伯的活潑感

Hershesons說：「髮型師都讓法式Bob的髮尾呈現出『破損（或是誇張一點型形容是被狗啃）』的樣子，看起來好像是用都刀叉隨意切割出來的效果，甚至不像是專業的髮型師剪出來的效果。」傳統的Bob會想要創造出一種A Line的齊整剪裁，但法式Bob則是將髮尾用削或是創造出打薄的層次效果，讓即便是短髮，也可以產生自然的律動效果。

法式鮑伯French Bob適合誰

這還用問，它當然適合所有年齡、臉型和髮質，只要是髮型師能夠夠過不同剪髮技巧，法式Bob適合所有人。然後，你只需要利用一種產品，就可以維持這樣美麗浪漫的法式Bob，那就是任何能撫平頭髮毛燥的護髮油。浪漫的法式Bob，可以被稱為Frob，自創出自己的新風格。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2020髮型趨勢】大流行的法式鮑伯French Bob頭是什麼？5款好整理、更輕鬆的「French Bob範本」。】