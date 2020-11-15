髮型｜大熱韓系瀏海：低調觸角染輕鬆減齡、耳邊瀏海打造V臉

有瀏海的女生一定能體會到「髮型的完成度在瀏海」~比起最常見的韓妞的空氣瀏海，氧氣瀏海，八字瀏海，雖然都是很經典的瀏海造型，但有時候還是會膩，就像衣服永遠不嫌多，對女生來說瀏海也一樣。所以下面偽少女帶來的就是今年韓妞流行的那些你不常見的瀏海造型。

看看以下6款今年韓妞流行但不常見的瀏海造型（按圖查看）▼▼

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偽少女上面介紹的6款瀏海，因為髮絲都很少，所以很多沒有瀏海的女生反而更好駕馭，女孩們趕快來試試看偽少女今天準備的6款特別的瀏海造型吧，準備好一款瀏海變髮去吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：厭煩了空氣瀏海？韓妞最近開始流行的6款不常見瀏海造型！無瀏海的女生反而更好駕馭】