「減肥」一直是女生之間恆古不變的話題，有不少本來形象肥胖豐腴的女明星們，如Adele、Rebel Wilson亦加入瘦身行列，從飲食到運動，用盡任何方法減肥瘦身，經歷一段時間的再亮相時，已減肥成功，身材變得迷人瘦削，暴瘦後簡直判若兩人！

「減肥」一直是女生之間恆古不變的話題。（Siora Photography/Unsplash）

Rebel Wilson——半年減去50磅

40歲澳洲籍女星Rebel Wilson一直以豐腴身材示人，因圓滾滾的身形加上搞笑形象深入民心，當年憑藉電影《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）中「Fat Amy」一角打響名堂，更因角色所需，體重一度增至接近200磅！Rebel Wilson招牌的雙下巴以及圓滾滾凸出的肚腩讓她的角色大多侷限於搞笑詼諧的形象。有指Rebel Wilson的事業和愛情因身形走入樽頸位，讓她下定決心開始用健康的方法減肥。

Rebel Wilson瘦身前後對比甚大。（rebelwilson@IG）

【Rebel Wilson體重曾經超過200磅】：（點閱下圖回顧）

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Rebel Wilson表示自己的目標是減重至75公斤，目前她已經成功在半年内減去50磅，加加大碼的身材一下子消瘦許多，效果驚人！她分享自己主要靠控制飲食與運動減肥，改變飲食習慣多吃高纖食物戒吃垃圾食品，以及增加運動量，讓體重迅速下降。Rebel Wilson不時在社交平台上曬出減肥成果，網民能明顯看見她的身材變化，她更自信滿滿地在自拍照附文寫道：「Just call me: fit Amy.」

Rebel Wilson今年積極減肥。（rebelwilson@IG）

【Rebel Wilson減肥成功與富二代相戀：】（點閱下圖查看）

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Adele——6個月内激瘦19公斤

英國靈魂歌后Adele自上年與前夫Simon Konecki離婚後，一直鮮少出現在公開場合，每次她出現在公眾視線之中，必然引起譁然，主要原因是她瘦身成功。據悉Adele在短短6個月内激瘦19公斤，與過去豐腴造型相差甚遠。如今Adele身材變得十分瘦削，面部棱角分明，身形幾乎是之前的一半，瘦下來變得更美的Adele讓網友們驚嘆連連。

Adele透過健身及控制飲食成功減重19公斤。（gettyimages/adele@IG））

【Adele減肥成功瘦到認不出來？】（點閱下圖）

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或許與之前的形象有著天壤之別，網友對於Adele減肥後激瘦的樣子褒貶不一，有人表示佩服Adele一掃離婚陰霾積極瘦身，相當激勵人心！不過，也有網友表示看不慣Adele暴瘦後的模樣，甚至指責她減肥過度，只是為了追求外表變美，還嘲笑她有脂肪恐懼。沒想到昔日微胖界女神，如今瘦成閃電，反而也會引來許多負評與酸言酸語。

【Adele過去身形肥胖豐腴，對比現在減肥成功完全是另一個人：】（點閱下圖）

+ 3 + 3 + 3

鄭欣宜——減肥十年曾逼自己嘔吐哭著入睡

香港女星鄭欣宜向來身形豐腴，現年33歲的她擁有十年的減肥經歷。從小體態圓潤的鄭欣宜體重曾高達235磅，膽固醇超標身體亦出現不少毛病，例如經常頭痛，加上社會對肥胖的標籤讓她下定決心開始減肥，一減就減了十年。鄭欣宜嘗試過許多減肥方法，包括使用纖體儀器、諮詢營養師、服用中西藥等，這段減肥經歷讓她備受壓力、感到痛苦，她最瘦時期體重跌至138磅。

鄭欣宜曾經減肥成功身材消瘦。（《我愛HK開心萬歲》劇照）

【鄭欣宜減肥成功時期回顧：】（點閱下圖）

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鄭欣宜還分享為了在鏡頭面前呈現完美、纖瘦的一面，她放工回家後甚至强逼自己嘔吐，哭著入睡。減肥讓她精神緊張，而且血糖降低經常感到頭暈，在減肥的道路上迷失了自己。最後，鄭欣宜終於想通決定做最真實的自己，不再限制於「瘦」的框架之下。如今鄭欣宜的身材雖然豐腴，但膽固醇、血糖及血壓都維持正常水平，她不再盲目追求線條美，認為健康與自信才是最重要的，不理會旁人眼光，反而變得更加自信與快樂！

鄭欣宜不再盲目減肥，認為自信和健康對女性非常重要。（princejoyce@IG）

【鄭欣宜不再盲目減肥，勇敢做自己的女神：】（點閱下圖）

減肥暴瘦後的副作用

無論採用什麼方法減肥，身體突然經歷體重巨大改變，難免會難以適應，因而造成副作用。若使用極端方法快速減肥，不但反彈更快，副作用的危害也更多。除了選擇健康以及持之以恆的瘦身方法之外，瞭解各種減肥後的副作用亦至關重要，不當減肥後果可大可小！如果想了解更適合自己的減肥方法，更應尋找醫生或專業人士意見，不要因盲目錯誤的減肥方法而損害了健康。

不當減肥或體重大幅下降暴瘦，容易對健康造成副作用！（Thought Catalog/Unsplash）

【減肥暴瘦後可能出現的副作用：】（點閱下圖）