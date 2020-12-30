ABC果汁│韓國大熱減肥法實測腰圍激減11cm　點飲可神奇排毒美肌?

減肥是女生的終生目標，為了減肥你試過什麼方法？近期韓國大熱的最新減肥法——「ABC果汁」，韓星在節目中實測後力證腰圍在3星期間激減11cm，被譽為像奇蹟般的果汁怎樣可以做到輕鬆瘦的效果呢？

節目嘉賓洪信愛用3星期時間進行實測，她以330ml 的ABC果汁代替早餐3星期後，腰圍減了11cm，體重也下降了2kg，效果非常顯注。（《건강함의 시작, 몸의 대화》擷圖）

「ABC果汁」意指蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）和甘筍（Carrot），利用以上天然的材料製成果汁，以其取代早餐。韓國健康節目《건강함의 시작, 몸의 대화（健康的開始，身體的對話）》談論過「ABC果汁」的功效，並指出荷里活明星如Angelina Jolie、Gwyneth Paltrow、Brad Pitt等都試過用這個果汁減肥法。

節目嘉賓洪信愛用3星期時間進行實測，她以330ml 的ABC果汁代替早餐3星期後，腰圍減了11cm，體重也下降了2kg，效果非常顯注。洪信愛指不但氣色變好，雙下巴亦消失了，最明顯是小腹變得偏平，整個人感覺輕盈了很多。

▼▼▼按圖看洪信愛3星期「ABC果汁」實測▼▼▼

「ABC果汁」在韓國有着「奇蹟般的減肥果汁」之稱，除了可有助輕鬆減肥之外，還有抗氧化、美肌、排毒、提高免疫力的功效。不過，要在早餐時製作新鮮的果汁難免比較費時，現在香港網店FuLu FuLu亦可以買到即飲的「ABC果汁」，非常方便。

▼▼▼按圖看即飲的「ABC果汁」介紹▼▼▼

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看過韓國爆紅的瘦身飲品後，香港亦有品牌推出中醫與自然療法中的茶療，比起減肥，更著重於身體的調理，讓人回復健康能量。

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