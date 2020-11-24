葉翠翠購近億豪宅？女星離巢轉型美容KOL殺出血路傳月入6位數

近年不少約滿離巢的TVB女藝人也轉型成為KOL，而港姐冠軍葉翠翠（Tracy）可說其中較為成功的一位。葉翠翠於2015年下嫁商人周曉東後，專心相夫教子同時，葉翠翠也一併發展個人事業，在Facebook經營美妝分享專頁，葉翠翠不時與網民分享產後修身與美容護膚的秘訣，更成功吸納近30萬的粉絲外，不少品牌代言邀約葉翠翠，也令到葉翠翠成為一位「吸金力強」的美容KOL。

葉翠翠：「此地不留人，自有留人處。」 不當藝人當美容KOL更有吸金力？成功全靠真誠解答網民與分享？

葉翠翠自2017年離開TVB後，便開始慢慢轉營在FACEBOOK與網民分享美容修身的方法與心得。(葉翠翠@FACEBOOK)

當年有報道傳葉翠翠因不滿被公司減薪，所以雙方協議提早結束合約，離開工作11年的TVB。誰不知打算婚後全力照顧家庭的葉翠翠，因不時在網上直播分享自己由懷孕到產後的護理與修身美容方法，加上分享誠懇真誠，毫無保留地以素顏真面目，意外吸引眾多女性粉絲，更讓葉翠翠建立自己的美容KOL事業。

當年拍劇，電視台並不是太重視我，反而在網絡平台上，我開闢了一條路，證明這個世界如是，此地不留人，自有留人處。 葉翠翠（Tracy）

對於有研究養生習慣的葉翠翠來說，約滿離開多資源的大台卻沒有令她事業停滯不前，反而令到葉翠翠嘗試並發掘到另一方面的事業，初期葉翠翠只教授網民如何焗紅棗水喝、分享護膚產品，到後來葉翠翠教導網民如何找到適合自己的護膚品和修身方法等，吸引許多對美容護膚知識有興趣的粉絲，當粉絲人數不斷上升後，葉翠翠在同行中成為較有信服力的美容KOL，不少品牌也邀請她擔當代言人，後來的葉翠翠主力在家中拍片分享賺取金錢。

葉翠翠雖然是2005年的香港小姐冠軍，可惜加入TVB的她卻沒有得到很多的發展機會。(葉翠翠@FACEBOOK)

加上葉翠翠不時在網上分享個人的家庭故事與經歷外，葉翠翠亦會細心解答網民提問，亦會主動詢問網民想了解哪一方面的美容題材或瘦身等問題，並真誠地分享好用產品並加以分析說明，這也拉近葉翠翠與網民之間的距離感，漸漸為她增加不少忠實支持者，相信這也是令她獲得不少品牌代言的原因。

有傳葉翠翠去年入手9000萬的獨立屋

成功從TVB藝人轉型成為美容KOL的葉翠翠，在事業與家庭取得非常好的平衡，有報導指葉翠翠為了讓孩子有更好的活動空間，所以她在2019年以約9000萬購入位於港島的紅山半島獨立屋，並與蔡卓妍、謝賢和容祖兒母親等人為鄰，而網民亦不時可在葉翠翠的直播分享中看見家裏的裝潢十分豪華。

▼▼▼【按圖看】葉翠翠現時居住在近億的紅山半島獨立屋中的裝潢與環境▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】網上流傳葉翠翠Facebook一個post 的收費，及估算其instagram一個post的價錢。葉翠翠作為美容KOL不時在Facebook上以素顏直播分享美妝、護膚與瘦身秘訣，以下的護膚與瘦身心得和經營網頁之道▼▼▼

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近年亦有不少TVB藝人約滿離巢或因薪金問題而選擇自願離開合作多年的TVB。不過人生本來就不只是一條路可走，不少昔日是TVB力捧或為人熟悉的女星離開大台後，轉型在網上當美容KOL卻意外「殺出一條血路」，她們所賺取的收入比起大台拍戲時亦較多，工作時間更沒有諸多限制，以下這幾位女星便成功大台轉型為美容KOL，成功發掘另一條事業路。

【按圖看】盤點成功大台轉型為美容KOL的女星，看看她們如何從一位藝人轉型成為美容KOL與她們經營的方法與技巧▼▼▼

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同場加映：

【按圖看】雖然不少藝人也選擇約滿後離開大台出外發展，但仍有不少努力向上爬的女星，選擇依舊留在大台工作。雖然收入不多，但卻不違言努力在幕前工作，達到自己的理想（延伸閱讀：木棘証人｜張秀文演拜金港女惹負評 現實不愛靠男人寧借貸度日﹖）▼▼▼

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【按圖看】網絡上除了由藝人轉型成為美容KOL後，也有不少素人擔當的KOL在網絡上「爆紅」，例如以下這一位韓國人氣KOL在網上教網民正確洗頭步驟，來防脫髮。（延伸閱讀）▼▼▼