根據香港政府統計處《香港的女性及男性—主要統計數字》的報告指出，香港男女比例繼續處於失衡情況，1000位女性相對852位男性，而女性初婚年齡的中位數更逼近30歲。不少女生對婚姻有着一份憧憬，但奈何有些女生的生活圈子卻不多異性，想結識異性唯有從「交友App」入手，但多次與好感對象處於曖昧階段卻又無疾而終，最後未能成功配對「出Pool」，或許這一切都是用錯表情符號（emoji）惹的禍？

不論男女，善用表情符號（emoji）能輕易增進彼此之間的感情，但有時誤用表情卻會造成不一樣的結果。(《風流大丈夫》劇照)

現今利用「交友App」認識異性已不是新鮮事，但想從交友程式成功「出Pool」卻是一門學問，而從交友程式認識異性第一步多以傳信息開始，雙方溝通了解時少不免利用表情符號（emoji）作配合。但原來有些emoji在男女眼中看起來甚有不同意思，有些emoji更是令對方開展一段關係時卻步的原因？

外國交友程式Clover便分析300萬用戶中9000萬條信息，數據發現使用emoji是否「適當」在一段良好溝通與關係中，發揮着重要的角色。(Unsplash@denic)

男生比起女生更愛收到帶有emoji的信息？回覆率也較高？

早前，外國交友程式Clover便分析300萬用戶中近9000萬條信息，數據發現使用emoji是否「適當」在一段良好溝通與關係中，發揮着重要的角色。調查研究報告更發現男性比起女性更喜歡收到夾帶有emoji的信息，當男性收到emoji信息比起純文字回覆訊息的機會更高8%；而女性收到附有emoji的信息時，她們回覆信息的機率也會增加5%。

調查研究更分析男生與女生若善用某一些emoji更可以得到最多的火花與回應，用以展開下一個話題。雖然善用emoji絕對是能夠增進男女之間感情，但誤用emoji時卻可以令一段陷入曖昧中的感情付諸東流，所以交友程式Clover更分析了女性與男性愛用的調情emoji與討厭收到的emoji，減少雙方因誤用emoji惹來的反感，也希望使用交友程式的用家也可以增加「出Pool」的機會。

【按圖看】女生與男生討厭收到調情表情符號（Emoji），這兩個符號都有性暗示？▼▼▼

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【按圖看】女生與男生最喜歡使用的表情符號（Emoji），既能表達好感，對方亦易受落▼▼▼

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但根據Clover的數據亦發現在眾多用戶中，其實只有10%的人在剛開始溝通時用emoji，報告最後還是建議單身人士多利用表情符號來分割冰層，提高他們成功戀愛可能性。雖然現今香港人普遍的結婚年齡也不斷推遲，「遲婚」亦不是少見現象，單身的你也不需要覺得自己沒有魅力，沒有信心踏出第一步認識異性，愛情總是很難從天而降，真正幸福愛情更需要自己勇敢去追求呢！

同場加映：

【按圖看】冬天季節總有一種令人想戀愛的感覺，而單身人士更會想盡一些方法去吸引異性注意，但原來有些行為卻不討女性歡喜？例如有研究報告指炫富男人愛短暫SP關係？令女生對他卻步？（延伸閱讀：前EXO成員黃子韜炫富惹兩極評論）▼▼▼

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【按圖看】雖然普遍人利用交友App時也先以傳信息溝定，但其實大家除可善用Emoji作溝通外，日本節目《あざとくて何が悪いの？》也提出交友App初見面時，如何提升對方好感度的招數。（延伸閱讀：日單身女出pool心機招數15式）▼▼▼

資料來源：Clover，lobaldatinginsights，Creativeimagesnc