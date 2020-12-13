早前黃翠如為配合劇集《七公主》所飾演的律師角色，忍心剪去留了17年的長髮，換上一頭令人眼前一亮的及肩短髮，不少網民也大讚黃翠如短髮造型頗有新鮮感，更有青春少女感，而2020年彷彿是短髮大勢的年份，圈中亦有不少女星紛紛剪去長髮，換上清爽又易打理的短髮，評語各有好壞。

今年中，黃翠如剪掉留了17年的長髮，換來及肩髮型，更具知性美。(wongtsuiyu@IG)

陳自瑤短髮造型慶IG粉絲破40萬？39歲「索爆人妻」剪髮喻意人生新開始？

陳自瑤（YoYo）活出39歲的熟女本色，就在IG粉絲人數破40萬時，一改昔日長髮形象，換上一頭短髮新造型。(chenchiyiu@IG)

陳自瑤（YoYo）雖然已39歲，但樣貌與身材凍齡有法，驟看照片說陳自瑤是20多歲少女，相信亦有人會相信。雖然已貴為人妻的陳自瑤近年屢傳與已結婚8年的王浩信感情生變，公開場合也甚少看見兩人同場合體或互相慶祝。但陳自瑤也甚少理會傳言甚囂的「婚內失戀」，反而活出39歲的熟女本色，趁IG粉絲人數破40萬時，一改昔日長髮形象，換上一頭短髮新造型。

但陳自瑤的短髮造型卻有兩極化的回應，有網民說短髮的陳自瑤十分清爽怡人，但也有網民說陳自瑤短髮造型顯老，更突顯她的滄桑，而陳自瑤剛親自回應說：「要勇於嘗試呀！」雖然丈夫王浩信亦有讚好她的短髮照，但網上曾流行過這段句子：「心已疼過，緣已散去；頭髮已剪，感情已段。」而剪去長髮的陳自瑤猶如告別愛情般，是給自己一個機會從頭開展新一頁的人生嗎？

【按圖看】「索爆人妻」陳自瑤（YoYo）短髮造型獲網民兩極化留言？▼▼▼

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髮型可決定一個人氣質，對於女星來說髮型也可是她們的「招牌形象」，說起香港娛樂圈的短髮氣質女星，定會想起以成名歌曲《短髮》走紅，也是少數留短髮亦非常好看的梁詠琪，其「短髮高妹」形象深入民心，而短髮造型的王菲更是流着一種隨性灑脫感，與她不着痕跡的清冷聲音非常配襯。以下幾位女星部分除為了拍劇需要剪去昔日長髮外，有些更是為了送別昔日舊情，喻意開展新開始；有些女星剛轉變形象便吸引新粉絲？

【按圖看】2020年剪去長髮換上一頭短髮的女星，有人為事業剪去留了17年的長髮？這位女星更自爆剪短髮後零追求者？▼▼▼

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2大關鍵自測是否適合剪短髮

長髮較短髮來說較易顯溫柔婉約，而幹練率性的短髮亦不是人人可以駕馭得了，一不小心為追隨明星或短髮潮流而貿然剪去長髮，很易把臉部缺點表露無違呢！而短髮亦不是每個人都適合，比起顏值來說，短髮更是考驗臉型的最大挑戰者，想知道自己是否適合剪短髮，不如參考外國知名美髮產品John Freida所提出的「5.7黃金比例」，輕鬆判斷自己剪短會否更「加分」，成為「短髮女神」？

關鍵1：「5：7黃金比例」

知名造型師John Freida歸納出，能快速判斷人們是否適合短髮的黃金比列。(chloe_so@IG)

根據《每日郵報》報導提到，知名美髮產品專家John Freida歸納出一個「5：7黃金比例」的短髮比例，只需要用一枝筆與一把尺測量由耳垂到下巴的垂直線距離，如果距離不過2.25英吋（5.715 厘米），就是適合短髮的臉型比例；相反，如果距離超過2.25英吋，則是比較適合長髮的臉型。

關鍵2：頸部黃金線

另外，John Freida也提到頸部黃金線，意指頸部長度大於9cm，即是坊間所稱的天鵝頸，而報道提到擁有頸部黃金線的人，如果換成短髮造型會令臉部五官看起來更清晰與有辨識度。

同場加映：▼▼▼【按圖看】一個髮型合適與否除視乎五官與臉型，也需要清楚了解自己的臉型輪廓和頭頂高低比例，便知道自己束髮還是散髮更好看，而近期不少韓星也喜歡以馬尾造型示人，有興趣的女生也不妨參考一下她們時尚的馬尾造型！（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】髮型除可以為個人形象帶來新變化外，髮型也可以令髮型造型變得更易打理，而頭髮有光澤明亮更讓髮型變得更迷人健康，而日髮型師大推以下2020年最受歡迎洗頭水的頭十位，當中最平一款洗頭水只售$36外，第1位被譽頭髮美容液？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《每日郵報》，《metro》