徐熙媛（大S）與汪小菲結婚10年，但兩人婚姻貌似仍不被外界看好。加上近年來大S與汪小菲亦相繼傳出負面消息，例如：汪小菲被傳「夜蒲攬女」、酒店生意不濟而鬧離婚、大S是為錢結婚等緋聞外，更不時傳出甚具個性的大S難與婆婆張蘭相處出現不和，但近日婆婆張蘭卻在貴婦聚會中鬆口說對媳婦大S是「一見鍾情」？

徐熙媛（大S）與汪小菲結婚10年，雖然現時因疫情關伙兩人分隔兩地，但汪小菲不時在網上大喊很想念妻子與孩子。（微博@大S）

當年徐熙媛（大S）火速閃婚汪小菲時，外界普遍都不看他們這段的婚姻，但親自創立「俏江南」亦是事業女強人的婆婆張蘭，卻多次在公開場合中力挺小倆口外，也讚賞大S作為一位媳婦，不但非常懂事，也令她這位婆婆十分滿意。而大S婚後也淡出幕前演出近8年，期間沒有參與拍攝電視劇與電影，可見大S把全副心機與時間投放在家庭與婚姻上。

【按圖看】徐熙媛（大S）與汪小菲結婚10年都十分恩愛，雖然兩人現時因疫情分隔兩地，但以往兩人也不時發布恩愛照。▼▼▼

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大S婆媳關係好 深得婆婆張蘭喜愛 被大讚善良乖巧是150分媳婦？

張蘭近日再被貴婦好友問到如何經營婆媳關係時，她便表示：「先不要給自己戴上一個符號，就忘了自己的身份，要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽。」(迷妹追星速报報@微博)

汪小菲母親張蘭近日再次向外界透露，自己與大S這位媳婦關係猶如一對好閨密，事無大小亦會相互分享，就連夫妻之間有任何秘密亦會跟大S說，她早前參與節目《可凡傾聽》時，讚賞大S是個善良乖巧的女生，她生病了，大S會為她送藥，更說：「如果滿分100分，她（大S）就有150分。」她也提到自己對善解人意的大S是一見鍾情，非常喜歡大S。

當張蘭近日再被貴婦好友問到如何經營婆媳關係時，她便表示：「先不要給自己戴上一個符號，就忘了自己的身份，要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽。」令不少女網民產生共鳴，更直呼這種「己所不欲，勿施於人」的道理，是能令婚姻變得更好催化劑。

而自古以來婆媳關係是家庭關係最難處理的問題，導致討論區亦不時湧現「婆媳訴苦」貼文，坊問亦紛紛出現一些講解婆媳相處之道的培訓與講座。但是婆媳關係實在存在眾多「潛規則」，更是「鑊鑊新鮮，鑊鑊甘」，有時處理稍有不慎時，更有機會影響婚姻狀況。而台灣大學心理學研究所碩士李依親便提到5個婆媳溝通的大原則，讓難以解決的婆媳問題變得更美滿，減少會令婚姻變差的暗湧，因俗語都有說：「婆媳關係好，婚姻必定好」呢！

【按圖看】台灣大學心理學研究所碩士李依親，建議的「5個婆媳溝通大原則」，讓婆媳相處變得更好？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】台灣女星伊能靜和婆婆的感情深厚，她們亦友亦家人的相處模式讓網友感到詫異，原來婆媳之間也能這麼和樂融融，全靠伊能靜高情商處理「婆媳關係」？（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼【按圖看】林志穎與陳若儀結婚10年，二人近日與林母參加內地綜藝《婆婆和媽媽》，被揭婆媳關係差。蔡少芬、張柏芝、伊能靜、賈靜雯都有個「野蠻奶奶」？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：mababy