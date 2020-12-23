繼早前日本@Cosme 公布2020年美容大賞後，台灣美妝排行榜UrCosme近日也綜合出「2020年網民評鑑美妝綜合賞」、「2020年聖殿賞」和不同類型化妝品、護膚品的「年度得賞」名單，而以上的美容大賞均依據用家評分和用後感進行評審與比較，所以「榜上有名」的護膚品與化妝品都是深受網民所推薦與喜愛。

台灣美妝排行榜UrCosme總是釋出1年2度的「2020年網民評鑑美妝綜合賞」的得獎榜單，當中能夠獲得美妝排行榜第1位的產品，都是經由眾多網民所評鑑挑選。 (urcosme.com截圖)

台灣美妝排行榜UrCosme與日本@Cosme一樣，總是每年2次公布1次美容大賞，而UrCosme的「2020年網民評鑑年度美妝大賞」更具參考價值，基於評測產品需要附合3大條件，不但需於2019年11月1日至2020年10月31日期間，獲得30篇或以上的網民評價、使用心得投稿；評分數大於5.0（總分：6分）；UrCosme指數大於5.0（總分：6分），所以進榜的護膚品與化妝品都是由眾多網民所評鑑挑選，能反映大部分網民的喜好。

加上台灣UrCosme的「綜合賞」與不同「部門的年度得賞」榜單，均會列明網民推薦產品的3個賣點評價，評價分位3個排名，清晰點出產品的特點，女生可按個人護膚習慣和喜好選擇，不用擔心入錯「雷物」。以下筆者便為大家整合出UrCosme「2020年網民評鑑美妝綜合賞」與「洗臉、化妝水、乳液、精華液、隔離霜、眉彩、胭脂和眼影的年度得賞」的名單，希望女生們也可以像台灣女生一樣擁有好膚質吧！

【按圖看】台灣Urcosme 「2020年網民評鑑美妝綜合賞」與 保養類：洗臉、化妝水、乳液、精華液；每件藥妝品均列出3個最受網民認同的賣點評價，相信女生就不怕會選錯產品！▼▼▼

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【按圖看】台灣Urcosme彩妝類：隔離霜、眉彩、胭脂和眼影的「年度得賞」名單▼▼▼

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台灣美妝排行榜UrCosme另一個值得留意的榜單便是「2020美妝聖殿賞」，因為上榜的產品都需要附合以下其中1個條件，分別是：連續3年獲得年度大賞第1名（2018年至202年0）；連續5年獲得年度大賞前3名位置（2016年至2020年），所以上榜的產品一直都是網民心目中不可或缺的化妝品或護膚品，相信非常有參考的價值。

【按圖看】台灣Urcosme 「2020美妝聖殿賞」名單，小資好物與網民大推的專櫃好用產品亦有忠實支持者，當中有開架產品更是連續3年皆上榜？▼▼▼

同場加映：【按圖看】韓國知名連鎖藥妝店Olive Young，也緊隨日本@Cosme釋出2020年「年度最佳皮膚保養品」名單，共24款產品，同時公開多個美妝產品部門賞頭3位榜單▼，當中孫藝珍愛牌入圍爛面救星雙料當選？（延伸閱讀）▼▼

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【按圖看】日本@Cosme除會定期推出由網站用家票選和評分最高的藥妝排行榜外，也會每半年公布各個類型化妝品與藥妝品的頭10位排行榜榜單，並眾多件藥妝產品中，分別各選出10件成為「綜合大賞」與「殿堂大賞」，當中上榜的產品除了專櫃品牌的產品外，更有不少是開架品牌。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：UrCosme