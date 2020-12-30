LDK 2020美容賞︳平價開架保濕精華贏Dior 美白精華1個月淡斑23%

日本美容雜誌《LDK the Beauty》公佈2020年度美容大獎，LDK的實測一向富有驚喜，助小資女生挑選出媲美專櫃品牌的平價護膚品。

日本美容雜誌《LDK the Beauty》公佈2020年度美容大獎，為小資女生挑選出媲美專櫃品牌的平價護膚品。(IG@innisfreeofficial)

LDK 2020年美容大獎 3000多件美妝品選出年度代表

《LDK the Beauty》每月都會進行不同類別的實測，不會考慮品牌與價錢，為女生推薦最值得入手的美妝品。今年LDK共測試了3,092件商品，當中不少價格親民的開架品牌奪冠，效果更勝千元的貴婦品牌。LDK的實測公平公正，而且每次也會邀請專業人員參與，結果具一定的代表性。

今年LDK共測試了3092件商品，當中不少價格親民的開架品牌奪冠。（《LDK the Beauty》）

▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》美容大獎各組別中獲得的第一位的美妝品，當中開架品牌的保濕精華效果超越Lancôme和Dior▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖看《LDK the Beauty》為12款秋冬粉底液的實測結果，當中有3款為開架品牌，第二位極受小資女生歡迎，被評為擁有強效的持妝力。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的11款多合一保濕霜進行實測，就其保濕度、成分與用後感3方面作出評分，多款開架品牌成績媲美專櫃級產品。（延伸閱讀）▼▼▼