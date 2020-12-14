日本混血女生Mary為成為模特兒而努力減肥，結果於8個月內減去58 Kg，成功圓夢成為職業模特兒。她被邀請登上日本節目分享減肥故事，鼓勵各位正在追夢的女生。

Mary減肥後成功與經紀公司簽約，成為職業模特兒。（IG@1___mary___0）

追夢的過程固然艱辛，但當你看到Mary的減肥故事，絕對會為她強大的意志力而感到驚訝。她的父親是美國人，母親是日本人，混血兒的外貌本應得天獨厚。然而，她從小便屬過重身型，小學三年級體重已達62 Kg，中學時更上升至93 Kg，肥胖的原因沿自父母離異造成的影響。

Mary一度重至108 Kg，體型龐大為生活造成不便。（《ザ!世界仰天ニュース》截圖）

以食物填補單親家庭的心靈空虛

她的父母於Mary童年時已分開，父親回到美國，而她與姐姐則跟母親留在日本生活。為了不讓Mary感到孤單，母親和婆婆會盡量滿足她的要求，務求以美食填補心靈的空虛。而她的食量非常驚人，早餐是一整條塗滿了牛油與糖的多士，搭配兩大碗淋上蜂蜜與煉奶的穀物片，再加上有牛油、蛋黃醬、麻油、肉醬混合而成的丼飯；午餐的便當相當於5人份量；晚餐大部分料理都是肉類，飯後繼續吃零食與喝可樂，這樣不健康的飲食令她的體重不斷上升。當時Mary因外型被同學取笑，母親安慰她說因為擁有外國人體質，所以較容易肥胖，更指如果她與美國人相比算瘦了。

▼▼▼按圖看Mary的童年與減肥前的驚人食量▼▼▼

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到東京追夢失敗 暴食令體重增至108 Kg

高中畢業後，Mary從家鄉沖繩到繁榮的東京追逐夢想。姐姐是名美人，而她身邊的朋友亦不斷稱讚自己可愛，令一心成為模特兒的她對自己的容貌非常有信心。於東京從事美容師的她一邊工作，一邊向模特兒公司投遞履歷，然而全部均不獲錄取。巨大的打擊令她產生壓力，食量因此大增，結果她一度重至108 Kg，到達有史以來的體重高峰，令她距離成為模特兒的夢想愈來愈遠。

▼▼▼Mary於8個月內減去58 Kg，按圖看減肥前後的對比▼▼▼

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被朋友當頭棒喝決心減肥 最終成功與模型兒公司簽約

於東京工作了4年，一次的好友探訪成為了Mary減肥的契機。好友們深知她夢想是成為一名模特兒，多年未見以為Mary已減肥並正為實現夢想而努力，故看到她如此放任時大感驚訝，便督促她踏出減肥的第一步。遭到好友批評的她不甘受辱，當天便立下決心減肥，結果一下便減去58 Kg，更成功獲得模特兒公司的賞識。

▼▼▼Mary的5個減肥方式，其中3個主要靠控制飲食與運動，2個是激發信心及減肥毅力的方法，身心配合，當中朋友的支持功不可沒▼▼▼

Mary的餐單中主要以牛油果、蔬菜與雞胸肉組成，註冊營養師楊蒨珩Stephanie指，牛油果的不飽和脂肪酸，有助減少血液中的壞膽固醇含量，有利心血管健康，加上豐富的纖維量，有助腸道蠕動，預防便秘及增加飽肚感；而雞胸肉含有豐富的蛋白質，有效提高基礎代謝率，也能於不造成肌肉流失的情況下降低體脂。

不過，Stephanie提醒女生，即使減肥，也需要攝取一定的碳水化合物，因為當澱粉質攝取不足，身體便有可能因不夠血糖而四肢無力、難以集中，影響日常生活。所以她建議女生於減肥時可選擇一些較低脂的碳水化合物，如蕃薯、薯仔、糙米等，補充身體每日所需營養。

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