@Cosme 10大百元人氣保濕品　敏感肌必備救星　網民：已回購10瓶

美容手帳
撰文：
最後更新日期：

轉季期間肌膚容易出現敏感泛紅等問題，所以保濕變得更為重要。香港@cosme精選了多款高效保濕化妝水與乳液，改善季節性敏感肌缺水問題，為肌膚深層保濕。

轉季期間肌膚容易出現敏感泛紅等問題，所以保濕變得更為重要。(IG@wongtsuiyu)

踏入冬季，肌膚變得乾燥不穩定，縱使本來不屬於敏感性膚質，也會因爲天氣的轉變而變得脆弱，出現水油不平衡的情況。即使轉用了較滋潤的面霜亦未能改善乾燥問題，原因是當因為皮膚乾燥時，表層會阻擋護膚品被吸收，令份子較大的面霜會難以吸收。所以洗面後，不妨選選滲透力強的保濕化妝水濕敷幾分鐘打底，令後續的護膚品更易吸收。

▼▼▼按圖看香港@cosme推薦的6款季節性敏感肌必備保濕化妝水，哪款被網民喻為「小資學生族CP王」？▼▼▼

+7
+7
+7
抗衰老眼霜｜13款安全去皺效果顯著之選　凱特愛用品牌最平只$134
聖誕禮物|ZARA倒數月曆含Jo Malone新香水　哪網購款有平價La Mer
DFS美妝品減價低至3折最平$26？YSL唇膏只$89　 Gucci香水6折

不少女生不喜歡塗完護膚品後的黏膩感覺，所以對果凍質感的乳霜情有獨鍾。不過一般的清爽型面霜未必足夠為乾燥的肌膚補水，轉季時應選用更滋潤、份子較小的乳液，改善乾燥缺水問題同時解決其他肌膚煩惱。

▼▼▼按圖看香港@cosme推薦的4款轉季必備的保濕乳霜，哪款連續使用會改善毛孔問題？▼▼▼

+3
+3
+3

資料來源：@cosme store HK

▼▼▼同場加映：《LDK the Beauty》為11款多合一保濕霜的實測結果，當中有5款為開架品牌，在保濕度、成分與用後感3方面，其中2款開架品牌更奪得全A級評分，看看哪款最適合自己的膚質。（延伸閱讀）▼▼▼

+27
+27
+27

▼▼▼護膚油是入秋好物，解決肌膚乾燥繃緊、改善膚質，補水同時補油，才能真正為肌膚鎖住水份。參考＠cosme人氣護膚油20位榜單，入手好用的護膚油吧﹗(延伸閱讀)▼▼▼

+35
+35
+35
岑杏賢低調結婚　與袁偉豪分手後患甲亢　樂觀積極收獲健康與愛情
周揚青過份修圖手指如異形　楊丞琳驚變雞爪　阿嬌修長腿被誰出賣
減肥｜傅穎3個月減6kg棄白烚食物食紅米 計出每日飲水量減磅關鍵
心理測驗｜韓國瘋傳顏色揭真實個性　看到這種色反映壓力快爆煲？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。