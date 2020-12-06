@Cosme 10大百元人氣保濕品　敏感肌必備救星　網民：已回購10瓶

轉季期間肌膚容易出現敏感泛紅等問題，所以保濕變得更為重要。香港@cosme精選了多款高效保濕化妝水與乳液，改善季節性敏感肌缺水問題，為肌膚深層保濕。

轉季期間肌膚容易出現敏感泛紅等問題，所以保濕變得更為重要。(IG@wongtsuiyu)

踏入冬季，肌膚變得乾燥不穩定，縱使本來不屬於敏感性膚質，也會因爲天氣的轉變而變得脆弱，出現水油不平衡的情況。即使轉用了較滋潤的面霜亦未能改善乾燥問題，原因是當因為皮膚乾燥時，表層會阻擋護膚品被吸收，令份子較大的面霜會難以吸收。所以洗面後，不妨選選滲透力強的保濕化妝水濕敷幾分鐘打底，令後續的護膚品更易吸收。

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不少女生不喜歡塗完護膚品後的黏膩感覺，所以對果凍質感的乳霜情有獨鍾。不過一般的清爽型面霜未必足夠為乾燥的肌膚補水，轉季時應選用更滋潤、份子較小的乳液，改善乾燥缺水問題同時解決其他肌膚煩惱。

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資料來源：@cosme store HK

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