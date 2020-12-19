LDK測12款粉底　第2名Etude House　開架牌高遮瑕僅$77勝Lancôme

自從戴上口罩後，粉底的持久貼服度成為女生選購的關鍵。不想於聖誕派對時以斑駁的妝容見人，便要參考日本美容雜誌《LDK the Beauty》為秋冬粉底液進行的實測，入手最適合自己的粉底液。

自從戴上口罩後，粉底的持久貼服度成為女生選購的關鍵。(IG@wongtsuiyu)

秋冬粉底實測方式

《LDK the Beauty》透過三個測試，檢視市面上12款人氣粉底液的遮瑕度與持久度。測試團隊中的專業化妝師分別在測試者的肌膚上塗上相等份量的粉底液，看看是否有效遮瑕，繼而以紙巾於妝上拭抹，模仿戴上口罩後，底妝的持久度。除此之外，他們於人造皮革上噴蒸汽驗證底妝能承受汗水的持久度，最後於年糕上塗上粉底液，測試底妝是否可以防止表面變乾。

▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》為12款秋冬粉底液的實測結果，當中有3款為開架品牌，第二位極受小資女生歡迎，被評為擁有強效的持妝力。▼▼▼

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底妝貼服小秘訣：不要在全臉塗上粉底

秋冬天氣乾燥，肌膚容易因缺水而變得脆弱，令底妝不貼服，瑕疵盡現。不少女生為了遮蓋肌膚問題而疊加粉底液，令底妝變得厚重，不堪入目。要解決冬天難上妝的問題，先要從妝前護膚入手。化妝前做好保濕工作，有時間的話可以先敷上補水面膜，或是以美容油按摩全面，令肌膚吸收營養，打造健康基底。

粉底的作用時校正膚色，不是為肌膚戴上一層面具。由於大部分的肌膚問題都集中在臉部中央，所以上粉底時先從中央開始，由內往外帶到其他位置，便能修飾臉部膚色，然後再按需要，利用遮瑕產品定點遮瑕，便能大大提高底妝的透薄度與貼服度。

▼▼▼同場加映：《LDK the Beauty》請來專家分析大熱平替護膚品與專櫃的差別，教小資女生如何以平價購買到媲美專櫃品牌的護膚品。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的11款多合一保濕霜進行實測，就其保濕度、成分與用後感3方面作出評分，多款開架品牌成績媲美專櫃級產品。（延伸閱讀）▼▼▼