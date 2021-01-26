撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-26 19:00

整容在現今世代已是尋常不過的事。愛美之心，人皆有之。特別是女生對於「要美、要瘦」的追求更是無窮無盡，走上去整容的不歸路。 有些女生為追求美，更到了走火入魔地步，內地有未成年的網紅，年僅16歲已經整容上百次，本是青葱少女的模樣，整成錐子臉尖鼻子的「蛇精臉」，驚嚇程度破表，向大家展示了她對「美」的病態定義。

2004年出生的大陸網紅「小z娜娜」在微博上自爆從13歲開始已經整容，追求心目中的完美「芭比臉」。（小z娜娜Nana@微博）

不想「從小醜到大」13歲開始整容逾百次 全臉花費400萬人民幣

16歲大陸網紅周楚娜（「小z娜娜」）才剛過了豆蔻年華，比起同齡人她的打扮十分成熟，更在微博上自爆從13歲開始已經整容。追求「芭比臉」的周楚娜，光是雙眼皮已經動了6次手術、眼角5次手術、鼻子做了4次，另外還做了全臉磨骨、抽脂、豐臀等等，各類整容手術數之不盡。她甚至表示自己打玻尿酸每次都花費幾萬人民幣，多達打一桶的量，更曬出整容收據，價錢從千元至數十萬不等，用起錢來絲毫不手軟。

▼▼▼【內地網紅13歲開始整容 「面目全非」成蛇精女】▼▼▼

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以前沒整容的我，除了瘦，一無所有，眼睛太小了，好自卑，感覺整個世界對我充滿惡意。 周楚娜

大陸網紅周楚娜：整容前世界對我充滿了惡意

對於周楚娜來說，整容似乎已經成為「家常便飯」，她幾乎每個月都要做開眼角手術，但仍然不滿意眼睛的大小，周楚娜表示：「一定要把眼睛開到最大，成為最誇張的芭比眼」。而如此迫切地追求「美麗」，皆因天生五官平庸，周楚娜自稱：「以前的我真的不好看，眼睛小、鼻子又塌」，內心自卑的她甚至覺得世界對她充滿惡意。

▼▼▼【周楚娜整容前後對比圖，如同換了另一個人？】▼▼▼

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在母親的陪同下13歲的周楚娜第一次接觸整容手術，做了「埋線雙眼皮」後便一發不可收拾，她認為既然要整容就要做得誇張，不喜歡自然效果的她，每次手術幾乎都是改頭換面的大手術，一年換了4次身份證。周楚娜承認自己整容上癮，就算手術後效果已經達到極緻，自己仍然覺得「還差那麼一點，不夠到位」。周楚娜向父母表示不給她整容，她就不讀書，她的父母只能無奈默許她不停整容的行為。

對於我來說不整容是不可能的，不吃飯不喝水可以，不整容不打針不打玻尿酸不行。 周楚娜

周楚娜認為只能靠整容才能重拾自信。（微博@小z娜娜Nana ）

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整容後遺症多跟隨一生 上癮後留下一身病

而整容逾百次的「小z娜娜」亦要承受後遺症所帶來的痛苦，她分享自己因多次開眼角及割雙眼皮導致眼角膜變得脆弱且出現破損，視力嚴重下降。不僅如此，多次注射麻醉藥也導致她的記憶力出現衰退，抽脂後皮膚變得鬆弛，而腿部及胸下等部位所留下的疤痕也會跟隨一生。

周楚娜進行超過百次整容，一年換了4次身份證。（小z娜娜Nana@微博）

周楚娜分享整容「自己開心就好，不會理會別人的説辭」，她甚至自嘲現在看恐怖片都不會害怕，因為影片中女鬼的臉還不及她誇張。許多網友對這位年輕網紅出格的行為都表示不讚賞，網友們不時在周楚娜分享的照片下留言說:「好可怕」、「太難看了」、「比蛇精還可怕」。對此，受到抨擊後的周楚娜會與網友展開唇槍舌劍，她還這樣說道：

曾經有人問我，整成這樣後悔嗎？我認為只要堅持自己，就不會後悔。但我後悔的是，自己為什麼沒有早點整容，我永遠不會對自己的容貌滿意，總覺得下一次整容會更好看。

周楚娜不自然的五官比例受到網民譏笑。（小z娜娜Nana@微博）

雖然周楚娜家境富裕，但是花父母賺來的錢，用巨額來整容，卻弄成「女蛇精」的樣子，不知道周楚娜父母盲目的愛，是否會毀了她的一生? 整容導致她荒廢學業，只一味全心投入整容，追求外表的亮麗與光鮮，到底是走上「人生巔峰」，還是想要掩飾内心的空虛？莫非整容就是人生的全部意義？

做整容手術有哪些後遺症？

現代醫學美容技術發達，想要鼻再高一點，臉再尖一點，通通都不是難事。而整容風氣盛行，人人都能靠整容技術變得美麗，變成自己夢想中的樣子，也造成了滿大街都是「網紅臉」的現象。然而，任何手術都有風險及後遺症，想要變得美麗最忌過於急切，進行整形手術前，務必先了解相關風險及併發症，三思而後行。

整容手術後遺症多多，一不小心會跟隨一生！（joeyy_anne/Unsplash）

▼▼▼【整容手術常見後遺症及風險】▼▼▼

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參考資料：《中國青年報》,International Society of Aesthetic Plastic Surgery