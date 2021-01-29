撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-01-29 13:40

重頭劇《陀槍師姐2021》已開播，由宣萱、陳豪、滕麗名及羅子溢（舊名：羅仲謙）主演，除了滕麗名飾演的陳三元屬舊有角色，其他角色大多開展新的故事線。第1輯《陀槍師姐》於1998年播出，陳三元的兩位妹妹「四喜」梁雪湄、「五福」姚樂怡皆駐顏有術，不輸家姐陳三元？

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陳三元的兩位妹妹「四喜」梁雪湄、「五福」姚樂怡皆駐顏有術，23年過去美貌不輸家姐陳三元？（《陀槍師姐》劇照）

《陀槍師姐》消失的角色 凍齡保養美貌逆齡？

第1輯《陀槍師姐》於1998年起播出， 成就滕麗名的經典角色陳三元。除了滕麗名與程峰的離離合合，貪玩的「四喜」嫁予童家輝（鄧一君飾）和愛讀書的「五福」也與花灑歐志強（邵傳勇飾）配成一對，成就一代人的集體回憶。

新一輯《陀槍師姐2021》再沒有「四喜」與「五福」，現實中二人感情亦各有著落，更有逆齡美貌，令人驚嘆？

「四喜」梁雪湄撇甩Baby fat 被讚似翻版黎姿

現年43歲的梁雪湄，中學畢業後加入無綫電視第7期藝員進修班，同屆同學有劉愷威、陳展鵬，除了驕人身材，梁雪湄被記得的演出作品不多，如《真情》的問題少女、《陀槍師姐》的陳四喜，2009年最後一套無綫劇集《ID精英》播出後，她幕前演出大減。星途平平的她近年轉戰商界，不時分享旅行美照，不只身形比昔日苗條、撇甩Baby fat，清秀外貌更被網民大讚似黎姿。

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▼▼▼《陀槍師姐》「五福」姚樂怡變少奶奶息影，美貌身形依舊？哪位49歲美魔女演足4輯，保養得宜長年保持105磅？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：《陀槍師姐2021》另一女主角滕麗名，曾在《陀槍師姐》系列劇集中與魏駿傑戲假情真（延伸閱讀）▼▼▼

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