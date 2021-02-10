撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-10 14:00

情人節髮型｜今年的情人節如去年一樣，仍在疫情中需戴上口罩度過，雖然精緻的妝容好像未能在情人節大派用場，但髮型就如女生的第2張臉，一個合適的髮型不但可修飾輪廓缺陷，更可提升個人氣質。而情人節約會之時，精心整理髮型，一樣可令他對你怦然心動。

不少男生也都認為束上馬尾的女生活力又可愛，而擔心馬尾造型會顯臉大的女生，不妨可綁上半截編髮。

情人節將至，相信眾多女生也想擺脫平日上班時的固有形象，趁著情人節這個機會好好「扮靚」一番，在男朋友眼中留下美麗一面，雖然戴上口罩後，妝容難以仔細地看清楚，但髮型卻顯而易見，而髮型更會影響男朋友對你的印象，甚至也會因「髮型」而可以牢牢抓住男人的心。

日本網站《Love Seek》便曾向約1,000名約20至35歲男性，作出有關「男生最愛女生髮型」的意見調查，結果發現簡易的馬尾造型，竟意外獲得第2位，而普遍日本男生也都認為束上馬尾的女生，不但可愛更相當有活力。但筆者認為單單束上馬尾來應對情人節約會，或會有點單調感，所以特別將魚骨辮配上馬尾造型，來一特別的改造，不但可以保留男生熱愛的馬尾髮型，亦加上一點小心思，相信非常適合一眾女生於情人節，作為髮型參考之用。

【按圖看髮型1步驟】馬尾造型深得男生喜愛，而「魚骨辮馬尾造型」雖然簡單但卻不單調，也非常適合用來作情人節的約會髮型▼▼▼▼▼▼

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雖然馬尾造型是深得部分男生喜愛，但有些女生卻擔心馬尾造型會易顯臉大，更加突出臉部輪廓的缺陷，相信以下的「氣質半截編髮造型」便可輕易解決眾女生擔心的問題，以下髮型不但簡單快捷易學，更帶有一些小心機位，也適合短髮至長髮的女生，想多一點甜美感的女生，更可以選用曲髮棒將頭髮向內、外捲出自然弧度，增加知性感得來又不失時尚的感覺。

【按圖看髮型2步驟】「氣質半截編髮造型」簡單快捷易學，暗藏心思設計位，更可增加知性得來又不失時尚感 ▼▼▼▼▼▼

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同場加映：【按圖看】既然戴口罩已經成為日常生活不可或缺的一部分，倒不如告別平日頹廢的口罩造型，在髮型上花點心思，打造簡易的「口罩髮型」編髮，不但可讓自己看來精神抖擻一點，更可以避免披頭散髮而增加沾染病毒的機會。（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

▼▼▼【按圖看髮型步驟】口罩髮型1：簡易甜美2手辮髮型，增添GFable氣質▼▼▼

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▼▼▼【按圖看髮型步驟】口罩髮型2：增髮瘦臉丸子頭▼▼▼

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【按圖看】平日吹頭、燙髮與染髮也會對頭髮造成不同程度的傷害，想維持一把亮麗不易折斷的秀髮，不妨參考日本美容網站《Ozmall》便綜合日本髮型美容師推薦的「最受歡迎的洗頭水頭10位」榜單吧！（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

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資料來源：《Love Seek》