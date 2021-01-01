不少女生因工作壓力或生活作息改變，出現脫髮問題。當洗頭和吹頭後看見地下一大撮落髮，令人相當困擾。而日本前天皇御用髮型師兼頭髮護理達人—大場隆吉便在節目分享到，脫髮其實是由錯誤的洗頭手法造成，更即場分享多年的護髮秘訣。

原來洗頭洗不好，不僅無法徹底清潔頭髮頭皮，更會加速頭皮老化、脫髮等問題？（《太陽的後裔》劇照）

早前日本節目《教えてもらう前と後》便邀請到，在2007年至2017年期間擔任日本明仁天皇與皇太子德仁的御用理髮師大場隆吉，即席於節目分享護髮秘訣，他更提到受脫髮問題困擾的女生，很大機會是洗髮方法出現問題。他更提到正確的洗髮方法不但可防止頭皮老化，更可以緩解脫髮、頭髮乾燥與白髮等問題。

不少日本網民經實測後，也表示大場隆吉所分享的「5步正確洗頭方式」，對於防脫髮非常有用，更說原來自己洗頭方式一直都是大錯特錯？想知道自己的洗頭方式對不對，不妨了解一下大場隆吉分享到的「5步正確洗頭方式」吧！

【按圖看】日本前天皇御用理髮師提出防脫髮的「5步正確洗頭方式」▼▼▼

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學會正確的「洗頭方式」固然重要，但一枝好用又防到脫髮的洗頭水，可說是令髮量變多或頭髮變得更健康的重要元素之一，所以筆者便找來日本@Cosme「2020年度洗頭水排行榜」頭10位榜單，讓大家參考一下哪些洗頭水與護髮產品獲日本網民推薦！

【按圖看】日本@Cosme「2020年度洗頭水排行榜」頭10位榜單，上榜產品有好幾款都不過港幣百元，但性價比卻媲美昂貴的洗頭水？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本美容網站《Ozmall》早前綜合日本髮型美容師推薦的「2020年下半年最受歡迎的洗頭水頭10位」榜單，當中有份上榜的洗頭水產品更是市面上常見的開架品牌，但卻做到出奇不意的功效！而第1被譽頭髮美容液？（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】冬天天氣乾燥，需要更換合適的洗頭水，避免頭皮痕癢或產生過量頭皮屑等，除日本美容師推薦的洗髮水頭10位榜單外，日雜《LDK》實測市面上20款洗頭水與護髮素作評分，女生亦不妨參考。（延伸閱讀）▼▼▼

【按圖看】10款獲得B級分數的洗頭水及護髮素▼▼▼

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【按下圖了解】3款獲得A級分數的洗頭水及護髮素▼▼▼

資料來源：日本綜藝節目《教えてもらう前と後》，日本@Cosme