撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-15 20:00

文詠珊（Janice Man）除了穿衣打扮很有品味之外，生活也要很有格調，她表示喜歡在家中時候被香氣包圍，所以日常很喜歡購買香氛蠟燭，最近她就在小紅書向大家推薦她的最愛清單。

文詠珊(Janice Man)除了擁有時尚的觸覺之外，就連對於生活也很有格調，最喜歡就是為家裏添置香氛蠟燭。（janice_man@IG）

文詠珊(Janice Man)表示香氛對於她來説很重要，是她生活中最離不開的必需品，因為香氣可以讓她感到放鬆和治癒，所以她習慣把香氛蠟燭放在家裏的每一個角落，每次工作回家只要被香氣包圍，所有的疲憊都會消散，心情也會變好，一起看看Janice Man私心收藏的香氛蠟燭都有哪些吧！

▼▼▼【文詠珊(Janice Man)最愛香氛蠟燭品牌推介】▼▼▼

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Jo Malone 全新香氛蠟燭 浪漫復古宮廷風攻陷少女心

説到香氛精品的人氣牌子，就一定不能不提女生大愛的Jo Malone。Jo Malone除了人氣極高的香水之外，他們的香氛蠟燭也一樣收到追捧，從外觀包裝到香味，都充滿了高級的感覺。而Jo Malone早前新推出的香氛蠟燭更在瓶身設計上下了心思，以倫敦總部Townhouse為靈感，從玻璃瓶換成陶瓷質地，並雕刻了各種不同的浮雕，重現復古的宮廷建築風格，加上純白色的瓶身，不管放在家裡任何的一個角落都成為擺設，瞬間提升了整個環境的格調。這次Jo Malone 一共推出了6款香味，不過可惜的是這款香氛蠟燭暫時只能在英國地區買得到，想要的朋友可以在網購網站Selfridges購買，價錢為HK$830/300g。

Jo Malone去年在英國地區推出全新Townhouse系列香氛蠟燭，一共有6種不同香氣。（Jo Malon London）

▼▼▼【Jo Malone Townhouse系列香氛蠟燭，香港仲未買到？】▼▼▼

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▼▼▼【編輯推介2021年必買人氣香氛蠟燭】▼▼▼

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