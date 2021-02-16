撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-16 13:00

「章小蕙」這名字，在香港人心目中似是花光男人錢的代表，然而，近年轉戰大陸發展網絡事業的章小蕙，卻成為了「帶貨網紅」，許多網民都大讚近60歲的她保養得宜，跟她買護膚品，近月她更一次過公開逾5萬的化妝、護膚品清單，單是面霜已過萬，她是真心分享，還是在炫富？

章小蕙現在是大陸的「帶貨女王」。（章小蕙小紅書）

57歲章小蕙轉行成「網紅」：錢從來都是缺的

57歲章小蕙的前半生被「鍾鎮濤前妻」、「陳曜旻前度」依附着，更因拋下一句「飯可以不吃，衣服不可以不買」，在香港人心目中，她便是「大禍臨頭各自飛」的代表。

在富有人家出身的她，卻是從小接觸各大品牌，培養高貴的氣質，面對負面的評論也是冷靜、溫文對待；近年，她在大陸開設了微信公眾號「章小蕙aroseisaroseisarose」，化身「網紅」，分享她美容、時尚的心得，文章閱讀量平均過10萬，推薦的美容產品更會成為搶手貨；一些Haters（憎恨者）便笑她「這麼大年紀還出來賣貨，是不是缺錢花了？」，章小蕙卻帥氣笑指：「錢從來都是缺的。」

▼▼▼點擊即看近年章小蕙「網紅」生活與近況▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

章小蕙公開化妝袋 奢侈至過萬面霜，便宜至數十元手膜

「章小蕙」到底是否一個「拜金女」，在於觀點與角度，但她以57歲之齡，擁有近是無瑕的肌膚，網民一致也認同她保養得好、狀態也好，更像可愛的女孩。

早前，90後大陸網紅「深夜徐老師」徐妍便邀請了章小蕙拍攝影片，並公開了她化妝和護膚品，單是1支化妝掃也要上千元人民幣，有網民粗估章小蕙所用的產品加起來，價值超過4萬多人民幣，章小蕙堅持覺得好用、比較過才會推薦。

▼▼▼章小蕙公開貴婦級化妝、護膚品，最愛卻是用Olay？▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

鍾愛低調時尚的還是「拜金女」嗎？

當大家以為章小蕙只是看品牌購物時，非也，她不追逐潮流，更在節目《30vs60》提到：「品牌不是第一位，品牌的價值也不是第一位，（甚麼是第一位？）是你的看法。」徐妍也發現章小蕙的衣櫥中有許多用了10多年的名牌手袋，比起大大的品牌Logo，她更愛低調。

▼▼▼章小蕙公開了她一部分時裝收藏，大多都是絕版貨，哪款1999年的手袋她還在用？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼同場加映：梁詠琪（Gigi）已經44歲，出道25年，近年醉心下廚，最近更分享了食療養生餐單，按圖即看梁詠琪教學，也看看澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）有甚麼評價（延伸閱讀）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼同場加映：40歲張栢芝已是三子之母，但凍齡有道，她也在不同的社交平台分享自己的保養技巧和日常飲食餐單，化身美容達人（延伸閱讀）▼▼▼

+ 14 + 14 + 14