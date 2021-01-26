撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-26 20:00

情人節香水｜香氣，人人都喜歡，如果女生選對了香水，更會讓男生對自己的好感度大增，但怎樣才知道男生喜歡甚麼類型的香水？日本雜誌曾經向不同年紀的男性作出調查，並整合了「美人感香水」，想讓男生對你心動？不妨參考一下。

想提升男生對自己的好感度，合適的香水也非常重要。（《請輸入檢索詞WWW》劇照）

按對象選香水 年輕男生討厭甜味 清新實冇死？

無論女生，還是男生，隨着年紀的遞增，喜歡的氣味都會有所不同，那麼不同年紀的男性會對甚麼香氣而有心動的感覺？

日本雜誌《CLASSY. 》曾經為此，邀請不同年齡層的男生進行調查，讓他們分享喜歡的香味，發現20+、30+與40+的男士喜好大有不同；想增加曖昧對象對自己的好感度，不妨投其所好，下次約會選用對的香氣吧！

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2021年情人節香水推介

每年不同香水品牌都會推出新年、情人節也會推出限定版香水，像是Jo Malone London 已搶先在去年12月公布推出全新香調緋紅罌粟芳醇香水「Scarlet Poppy Cologne Intense」，紅色透視樽身非常誘人，吸引一眾香水迷的眼球。

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（資料來源：Twitter）

▼▼▼同場加映：【按圖看】情人節給心儀男生或男友送禮，想對方收到滿心歡喜，可參考日本男網民票選的「男生討厭收到的禮物」頭14位，避免誤中地雷，以為貼身就是細心﹗（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】普遍男生渴想要的禮物，也不外乎「酒、車、錶」等這類可突顯身價與品味的禮物。但耐何女生預算有限，又想送一款合男友心意，不如參加由男網民票選的「男生最想收到的禮物頭10位」榜單吧！（延伸閱讀）▼▼▼