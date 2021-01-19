撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-19 13:15

《女神降臨》中，文佳煐多次使用新品牌Colorgram的彩妝品，令品牌人氣急升，成為熱話，除了Colorgram，韓國美妝指標Glowpick也整合了2021年1月3個高曝光率美妝、護膚品牌，有些更在短短創立1年已拿下了2020年3月的「Allure Editor's Pick」。

Glowpick公布2021年1月３個曝光率高美妝、護膚品牌及其系列。（glowpick＠instagram）

美製韓牌大受歡迎 唇彩疫市跑出 3大曝光率高韓國美妝護膚品牌

韓國Glowpick猶如日本美妝網站@cosme的存在，擁有超過4萬名用戶，韓國女生都喜歡在平台上閱讀或分享護膚化妝資訊，Glowpick根據網上用戶的討論度，整合出3個於2021年1月最高曝光率的品牌。

Hersteller便是其中一個入圍品牌，韓國護膚品牌性價比甚高，因而獲得一班支持者，然而短短創立1年的Hersteller，最便宜的15mL精華也要索價300港元，最貴達600港元，有別以往韓牌的印象；其實Hersteller是美國生產的韓國護膚品牌，主打成分經美國EWG（環境工作組織）認證，對環境、健康均是無害，加上包裝簡約可愛，深受新一代歡迎。

Hersteller的Little Drop系列是品牌的王牌產品，一共9支，包括保濕、鎮靜、抗老等，成分單一，一支一功效，用家可以按個人需要自由配搭，她更推出「All About Little Drops Kit (Set)」，適合愛試用護膚品的女生。

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