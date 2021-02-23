撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-23 19:00

惠英紅（小紅姐）自去年加入小紅書，成為「美妝博主」後，便不時分享凍齡秘訣。早前惠英紅曾分享只需成本$5的「豆腐敷臉護膚法」後，引起網民激烈迴響。不少網民大讚惠英紅雖貴為雙料影后，護膚方法非常貼地，肌膚不但白滑更甚少皺紋，讚賞她絲毫不像已61歲了。

惠英紅雖然已經61歲，但是「武打女星」出身的惠英紅依舊對自己的身材嚴格管理。(kara_waiyinghung@IG)

61歲的惠英紅曾三度奪得金像獎最佳女主角殊榮，雖然在影視圈獲得亮麗成績，但至今她仍然孑然一身。沒有愛情滋潤的惠英紅，卻從事業上活出另一番本色來燃亮自己，令自己無時無刻都散發自然魅力。

近鏡素顏下的惠英紅真的一點也不像已61歲。(kara_waiyinghung@IG)

惠英紅擁有像「吃了防腐劑」的外貌，除了源自事業成功的肯定外，戲內戲外的惠英紅，不論是事業還是樣貌管理亦貫徹盡善盡美的心態，武打出身的惠英紅會堅持每日游泳、看電視亦會進行拉筋收緊肌肉、飲食以清淡健康為主，維持身材與樣貌外。

惠英紅亦會自家研製一些天然的護膚方法和臉部運動來保持美貌，不少保養心得亦深受網民歡迎，如用馬蹄敷臉改善痘痘肌、用紅茶包敷去黑眼眼圈、椰子油改善暗沉唇色等也都惹人紛紛驚嘆，即看以下惠英紅低成本護膚法的秘訣！

【按圖看】61歲惠英紅「5大凍齡不老護膚秘訣」▼▼▼

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