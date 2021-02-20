撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-20 13:00

想頭髮柔順有光澤，杜絕乾旱「雜草」的出現，除選用一枝適合的洗頭水與頭髮護理產品外，選用一個性價比高、有護髮效果的風筒，亦是不可缺少的一環。

近年來負離子風筒愈來愈流行，更標榜有護髮功效。(tescom_beauty@IG)

風筒是女生造型上的好幫手，雖然市面上風筒看起來大同小異，但其實每款風筒，所標榜的「護髮功能」亦甚為不同，有些風筒主打速乾功能，亦有專為經常燙染的髮質而設，標榜撫平及修復受損髮絲，也有打造蓬鬆感的功能等。市面上的風筒琳瑯滿目，想購買到一款好用又合心水的風筒卻不太容易。

日本網站mybest早前就市面上45款人氣風筒，並根據「使用效果」、「乾髮速度」，以及「易用程度」等3大方面進行實測，結果發現上榜的頭10位的人氣風筒，並不是價格愈高護髮效用便愈高，反而價格只需數百港元的風筒，不但風力強大，速乾時間亦可媲美專櫃的名牌風筒；部分價格不足1千元的風筒，使用後的髮質如同在髮型屋做了一個「頭髮美容」的效果，實測結果令人相當意外！

【按圖看】「10大最好用風筒」排行榜，哪風筒只需4分鐘便吹乾全頭長髮？▼▼▼

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風筒固然對於女生護理頭髮有莫大的關連，但有時用錯洗頭水或護髮素亦會令頭髮變得扁塌易出油，有時頭髮更因為太乾造成打結，難以梳理。以上有日本美妝奧斯卡之稱的日本@Cosme，近日亦公開了「10大人氣洗頭水」排行榜，有上榜的洗頭水系列，更被日本網民稱為頭髮界的「修復補品」？

【按圖看】日本@Cosme「10大人氣洗頭水」排行榜，冠軍只需要約$47▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本前天皇御用理髮師「5步正確洗頭方式」（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】髮型美容師推薦的「2020年下半年最受歡迎的洗頭水頭10位」（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本@Cosme、mybest