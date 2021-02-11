初戀愛上韓國OPPA幻想破滅　被分手赴韓箍煲始知渣男：只哄我開房

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-11 22:00

初戀總是刻骨銘心，而異國戀在旁人眼中看起來浪漫，卻也暗藏不少傷心事。韓劇裡上演一幕幕浪漫的愛情故事讓人覺得心花怒放，不少香港女生都情迷「韓國OPPA」，幻想另一半高大帥氣又溫柔貼心，譜寫一段美滿戀曲。 然而現實生活中，與韓國男生談場轟轟烈烈的戀愛，不盡是浪漫點滴，也許最後只是對愛情憧憬的一廂情願而已？

不少香港女生都渴望與韓國OPPA談一場轟轟烈烈的戀愛？（鄭子峰攝）

年僅24歲的阿寶（化名）是一名熱衷韓國文化的香港女生，從初中開始她便迷戀韓國明星，對韓國這個地方有著不少憧憬：「當時我會幻想韓國滿大街都是高大帥氣的男生，就像韓劇和電視裡看到的明星那樣，每個人都打扮時髦，對女生貼心又浪漫……」

2019年的夏天阿寶以驕人成績成功獲得前往韓國首爾大學做交換生的資格，她如願以償飛去韓國一圓「韓國夢」，開始了這段注定不平凡的韓國之旅。

初次約會即墜入愛河 初戀獻給韓國男「福兮禍兮」？

談起與初戀韓國男友的相遇過程，阿寶仍難掩悸動不自覺地笑彎了眼：「我們的相遇很像韓劇情節」阿寶回憶道說：「我與朋友因為《麗水夜海》這首歌決定去麗水這個地方一探究竟，就像歌詞一樣，在寧靜又美麗的麗水海邊散步，兩個女生手拿著啤酒，就這樣享受片刻安靜。」

她笑言看見不遠處有個韓國男生直直地望向她們這邊，甚至開始尾隨她們，「一開始還以為是變態佬！」阿寶說道。「後來這個男生邀請我們和他的朋友喝酒聊天，還問我要了電話號碼，最後成為了我的男朋友，一起後他告訴我在海邊的時候對我一見鐘情，緣分就是這麼奇妙。」阿寶緊握著手中的咖啡杯，苦笑了一下。

阿寶（化名）獲得韓國首爾大學交換生資格開始韓國之旅。（鄭子峰攝）

「第一次約會他就攻破我的心房」

還未確定戀愛關係前，阿寶與這名韓國男生第一次單獨約會就感受到韓國男生的細心與貼心：「他住的地方離我宿舍很遠，至少要一個半小時的車程，但是他仍堅持接送我，吃飯的時候從斟水到挾菜，一切容易被忽略的小事他都會做得妥妥當當，也從來不讓我付錢。」這些細小的舉動一步步攻破阿寶的心房，僅僅約會了一次，阿寶便答允做他的女朋友，沉浸在戀愛的甜蜜之中不能自拔。

我什麼都不用做，就像廢人一樣，他都一一幫我安排好，我感受到被愛、被保護、被重視的感覺。

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浪漫愛情故事突然急轉直下？

回想與初戀韓國男友相處的點點滴滴，她直言一開始真的很甜蜜，韓國OPPA會細心地照顧她，不時買禮物送給她，還會投其所好，找她喜歡的Live Band餐廳，帶她四處遊歷。人在異鄉的阿寶突尋得能夠依靠的肩膀，更是倍感幸福與溫暖。交換生學期結束，要回港的阿寶與男友依依不捨地分離。

誰知我回到香港的一個星期後，他就飛來香港找我，那時候我真的受寵若驚，覺得他很珍惜我，很珍惜我們這段感情，不想分離。

初戀總是幾經波折、困難多多？（鄭子峰攝）

真心換來一場「傷心欲絕」的分手

後來因分隔兩地，阿寶與韓國男友聯絡漸漸變少，男方常常以忙碌為藉口，回覆訊息的速度變得越來越慢，最後甚至直接消失，留下電話那頭心急如焚的阿寶，銷聲匿跡一個月後，韓國男友突然再聯絡她，卻是提出分手。突如其來的分手消息讓阿寶大受打擊，她心有不甘，一氣之下決定買機票飛去韓國「箍煲」，「我那時候的心態是『就算死也要死個明白』，我連被分手的原因都不知道！」

然而，意想不到的是，再見面的時候韓國男友卻是一如往常地對待她——拖手、擁抱、親吻，像是什麼事情都沒有發生過一樣，阿寶表示唯一不同的是她發現有的時候男友會心不在焉，常常查看手機。

因分隔兩地，阿寶與韓國男友聯絡漸漸變少 。（鄭子峰攝）

孤身赴韓「箍煲」 只被要求去Motel「取暖」

那天他們如常去電影院看電影，電影看到一半的時候，男友已經開始對阿寶上下其手，阿寶心裡感到不舒服，卻不敢說出來。完場後，男友提議寒冷天氣下一起去Motel取暖、看電影，阿寶雖然已感不妥，但還是乖乖地跟他去了。

果不其然，在Motel看電影看到一半，男友便獸性大發欲脫去她身上的衣物，阿寶終於忍不住心中的恐懼，開始哭泣起來。眼見事敗的男友竟然態度一百八十度改變，從起初殷勤的態度一下子變得冷漠無比，他面無表情地拾起衣物開車送她回到旅館門口後，頭也不回地開車揚長而去。

這是他們最後一次見面，阿寶獨自一人站在旅館門口哭泣了足足4個小時......

我哭不只是因為分手，我傷心的是見面後他對我的好，原來只是為了哄我開房。

失去信任與安全感，感情再多甜蜜也是徒然。（鄭子峰攝）

愛上韓國渣男迷失在一場沒有信任的戀愛遊戲：不敢再愛了

被問及是否後悔與韓國男生戀愛，阿寶笑言並不後悔，畢竟與韓國男生談一次戀愛是她過去的一個心願。還會再愛上下一個韓國男生嗎？阿寶毫不猶豫地回答：「不敢再愛了。」她表示不想再經歷那種擔驚受怕，無法預料對方行蹤，不知道對方會在什麼時候突然消失。「這種戀愛遊戲我玩不起」，阿寶最後無奈說道。

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