撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-17 08:00

O型腿、腳粗｜許多女生都覺得腿型是天生的，其實不然，日常生活中有許多不良習慣與姿勢都可能導致雙腿變彎變粗，影響腿型及氣質。常常抱怨自己的腿型不夠完美？改掉生活中的不良習慣就能讓雙腿變得更筆直！

O型腿、粗腿有可能是後天的不良生活習慣而造成？（chrissienana@IG）

4種常見的女生腿型

人人都想擁有一雙又直又瘦的大長腿，可惜現實生活總是事與願違，不少女生雙腿無法自然貼合，還有彎曲現象，十分影響美觀，穿上短裙或短褲露出雙腿時，總是感到不夠自信。想要改善腿型，可以先了解自己屬於哪一類腿型，立即了解以下四種是最常見的女生腿型吧！

無論是坐姿還是步姿都可能會影響腿部線條。（choisaaaa@IG）

▼▼▼【（按圖看）4種最常見的腿型】▼▼▼

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改變日常生活習慣 就能養成一雙腿筆直美腿？

除了天生因素之外，日常生活中我們不以為意的習慣及姿勢，時時刻刻都會影響著我們的腿型以及體態，讓雙腿變得不直之餘甚至變粗。如果想要塑造理想的腿部線條，就必須改變一些不良習慣來改善腿型，快來學習矯正腿型的妙招吧！

▼▼▼【5個簡易方法輕鬆改善腿型】▼▼▼

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