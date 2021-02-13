撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-13 14:00

李若彤年過50歲卻依然活得美麗瀟灑，不但自律而且很有生活態度，有「最美小龍女」之稱的她，凍齡的體態及美貌，一直深受外界讚嘆！

李若彤的體態十分完美，直挺纖薄的身板絲毫沒有虎背熊腰的感覺，予人年輕的感覺。（李若彤@微博）

54歲李若彤擁有逆齡美貌 對體態管理嚴謹

今年已經54歲的李若彤，擁有一張不科學的逆齡外貌，不論是身材和外貌都看不出真實年，歲月流逝但於她而言卻絲毫沒有影響。而且除了凍齡美貌十年如一日之外，她的身材也保持得十分苗條，經常健身的她對於體態的要求十分嚴格，雖然纖瘦，但卻擁有一身漂亮的肌肉線條，十分匀稱。

今年已經54歲的李若彤外貌和身材都保養得宜，特別是零贅肉的身材線條，讓年輕女生都自愧不如。(李若彤@微博)

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李若彤體態筆挺顯年輕 示範15分鐘矯正體態動作

另外從李若彤的很多照片中都能看到，她的體態除了優雅之外，背部還十分筆挺。經常在小紅書分享健身心得的李若彤就親自示範，教導一眾女生如何快速改善不良姿勢，每天只需要15分鐘就可以矯正駝背的問題，她更找來助手作示範，發現做完這組動作後，已經能明顯看到變化，而且不用任何工具、隨時隨地也可以做到，簡直就是懶人的福音！

李若彤的助手進行矯正動作後已經能明顯體態變化。（李若彤@小紅書）

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