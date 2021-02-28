撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-28 13:00

人稱「心悠BB」的劉心悠即將邁入40歲，彷彿吃了防腐劑的劉心悠多年來一直維持嫩滑肌膚及凍齡美貌，讓一眾粉絲都封她為「不老女神」。日前劉心悠開拍ViuTv新劇《冥冥之中》，這是她首次參與ViuTv長劇拍攝，更拍檔有「翻版金城武」之稱的栢天男，讓劇迷們引頸以盼！

39歲劉心悠美貌如昔仍然保持少女外表。（梁碧玲攝）

入行17年創零緋聞紀錄 39歲凍齡女神劉心悠美貌如昔

39歲劉心悠時隔3年再回歸電視熒幕參演ViuTv新劇《冥冥之中》，繼2018年《宮心計2深宮計》中劉心悠憑「元玥」一角大受歡迎，如今再出演港劇將會帶來怎樣精彩的演出讓人拭目以待。劉心悠至今已出道近17年，創下出道至今零緋聞的紀錄，形象健康又正面，擄獲不少粉絲的心。而劉心悠水嫩肌膚幾乎零皺紋更是人人稱羨，凍齡美貌與出道模樣並無多少差別，絲毫看不出即將踏入四十歲！

劉心悠的皮膚狀況非常好，幼嫩肌膚幾乎看不出任何細紋。（劉心悠Annie@微博）

▼▼▼【回顧劉心悠成長史，凍齡美貌入行多年不變？】▼▼▼

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注重肌膚保養又熱愛運動的劉心悠，一直維持健康的生活方式，難怪她每次亮相都精神抖擻，充滿活力，平時對於皮膚管理絲毫不馬虎的劉心悠曾多次分享自己的保養心得，快來學習一下凍齡女神如何維持肌膚白皙無暇的秘訣吧！

▼▼▼【劉心悠分享4招凍齡方法】▼▼▼

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