日本Lipscosme 20大抗痘潔面產品　平價冠軍有效對抗暗瘡口罩肌

美容手帳
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暗瘡、黑頭、粉刺是女人天生的天敵，疫情下的「口罩肌」問題亦是讓女生們困擾不已！日本Lipscosme最近就公開了2021年的「抗痘潔面產品排行榜」，讓大家參考選用人氣口評的潔面產品，準備好抗痘護膚持久戰！

暗瘡、黑頭、粉刺是女人的天敵，因此對抗暗瘡、粉刺可以説是一場持久的戰爭！（choisaaaa@IG）

冬天接近尾聲，潮濕的春天即將來臨，在仍然需要每天戴上口罩的焗悶情況下，很容易導致皮膚出現粉刺、黑頭，更有可能形成紅腫暗瘡等「口罩肌」問題。其實從根源入手，改善生活習慣，做好清潔第一步，對於護膚來說尤其重要。

每天回家第一步最好先卸妝、洗臉，清除毛孔裏面的污垢，保持臉部清爽乾净，是預防暗瘡的第一步。（sokamocka@IG）

這次日本美容網站Lipscosme就公開了2021年最新的「抗痘潔面產品排行榜」，從廣大的女性用戶當中選出最多好評和最受歡迎的抗痘潔面產品，不但價錢實惠，而且性價比極高，一起來揭曉日本人氣20大抗痘潔面產品吧！

▼▼▼【Lipscosme 20大抗痘潔面產品排行 ，平價又好用之選！】▼▼▼

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