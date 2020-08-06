Angelababy身體年齡僅26歲　生過小孩仍保青春　公開5大保養秘訣

實際年齡幾歲其實不重要，「生理年齡」才是重點！Angelababy（楊穎）分享自己身體各項指數，身體年齡僅為26歲，比起實際年齡年輕了５歲，引發許多人的關注與討論。

年齡其實分成兩種，一種是「實際年齡」，指的是計算從你出生到現在的時間；另一種是「生理年齡」，代表著你生命的活力和健康狀況。許多營養師和專家都認為，「生理年齡其實掌握在自己手裡！」既然實際年齡每年都會增長一歲，那就想辦法讓身體永遠都維持在26歲吧！

Angelababy（楊穎）就是最好的例子，即便已過了30歲，生了一個孩子，依舊維持健康又「自律」的生活作息，不僅能保持新陳代謝的運作，身材體態也不用煩惱，體重甚至還比幾年前下降2公斤。

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Angelababy 維持自律生活的5大原則：

1. 每天早上醒來喝一杯水

多喝水是最簡單卻是許多人最難做到的習慣，Angelababy表示自己除了每天會多喝水之外，最重要的是早上醒來的第一件事就是先喝「一杯水」，養成這個好習慣可以幫你排解殘留在腸道裡的髒東西。

2. 三餐飲食定時定量

Angelababy每天一定會吃三餐，她分享自己的原則 ：「早餐吃的好，午飯吃的飽，晚餐吃得少」，這樣吃比較健康，而且不容易發胖。餐點上也會挑選原型食物，不吃加工食品，進食的順序也會挑選好消化的先吃，例如先吃水果再吃麵包。份量和營養也要拿捏好比例，像是早餐會多補充高纖維穀類和低脂牛奶，午餐和晚餐則以蛋白質、肉類為主，讓自己更有飽足感，就不易感到飢餓而亂吃東西。

3. 睡前5小時不要吃東西

除了嚴格控管自己的三餐之外，最重要的還是要讓自己作息正常。Angelababy堅守睡前5小時不吃東西，保持腸胃淨空，能讓睡眠品質提升，隔天醒來也較不易水腫，小腹保持平坦。

Angelababy即便已過了30歲，生了一個孩子，依舊維持健康又「自律」的生活作息。（微博@angelababy）

4. 吃飽飯後先站30分鐘

除此之外，Angelababy也分享小技巧：吃飽後不要立刻坐下或躺下，至少站個30分鐘，若有時間也可以去散步，幫助消化，還能避免食物囤積造成小腹凸起。

5. 一定要有運動習慣

想要維持年輕健康的身體年齡，運動健康是絕對少不了的。Angelababy平時除了上健身房運動外，在家也會做簡單的小運動，像是捲腹(Curl-up)動作，或是抬腿運動，都能有效鍛鍊身體肌肉，慢慢練出身體線條。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：讓「身體年齡」永遠26歲！Angelababy 維持自律生活的5大原則】