撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-05 08:00

保濕精華｜保濕精華可謂乾燥肌膚的救星，在所有保養品中，護膚成分濃度最高，但同時亦容易造成質感黏膩，是許多女生的大忌，尤其香港天氣潮濕，要找既高度保濕又清爽、成分優質的精華絕對不易，日本美容權威雜誌《LDK the beauty》實測市面13款保濕精華，不想再中伏不妨入手前參考。

對於因油脂分泌過剩而出現暗瘡的人士，適宜使用相比乳液或面霜油分低的保濕精華。（hadalabovn.official@IG）

保濕精華改善粉刺、暗瘡肌膚

《LDK the beauty》實測團隊成員之一的皮膚科醫生Tomoko Kobayashi表示，近來因戴口罩的關係，受粉刺暗瘡的人數不斷增加，她指對於因油脂分泌過剩的人士，適宜使用相比乳液或面霜油分低的保濕精華，當皮膚足夠保濕，可調節肌膚的角質，從而保護皮膚的屏障功能，減少肌膚問題。

保濕力測試，將13款相同分量的保濕精華塗上手，再用皮膚水分測量儀，量度使用前及使用後3小時的皮膚水分。（the 360 life）

實測分為3部分：保濕力，將13款相同分量的保濕精華塗上手，再用皮膚水分測量儀，量度使用前及使用後3小時的皮膚水分；成分，由成分專家分析每款產品的成分表，得出產品含多少保濕、美肌及刺激成分，再評級；使用感，在手上塗抹精華後待1分鐘，將手放在紙碎上，觀察有多少紙碎黏附上手，愈少紙碎代表愈清爽無負擔。

13款保濕精華大多於香港有售，而且為女生們所熟悉，沒想到當中知名度最高而且深受歡迎的Lancôme小黑瓶只排第12位，雖然保濕力未如理想，但有一項則大獲好評﹗第5位主打敏感肌，曾奪2019年@cosme精華液冠軍，在是次實測奪2項A級。而頭2位都是性價比極高之選，第2位集多功能，保濕同時美白、抗炎及防粗糙；冠軍是唯一款含強效保濕成分Lipidure。

▼▼▼按圖看LDK實測13款保濕精華結果，冠軍獨有的保濕成分Lipidure有多特別？▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

▼▼▼同場加映：按圖看LDK實測20款身體乳液結果，哪款可用於妊娠紋謢理？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 38 + 38 + 38

▼▼▼同場加映：按圖看保濕面霜實測結果，女生愛牌Kiehl’s只第17位，罕有出現雙冠軍，兩者皆多功能，被評保濕、光澤效果令人驚訝！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

▼▼▼【按圖看】LDK實測10款有色潤唇膏結果，哪款最強全A級？誰保濕度不合格？（延伸閱讀）▼▼▼