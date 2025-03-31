婚前膚況變差出現敏感乾燥、暗瘡?化妝導師揭5大常見錯誤護膚行為

【婚前護膚/婚前美容】想在婚禮當天以貼服無瑕妝容示人，擁有健康肌膚無疑是關鍵所在！然而在婚禮前夕，新娘們或會因壓力、錯誤護膚手法而影響肌膚狀況。《01女生》找來資深化妝導師Meegan，和大家分享婚前保養小技巧，幫助各位準新娘應對常見肌膚問題，在大日子時刻保持明豔照人。



為了在婚禮以最佳狀態示人，新娘子們除勤做運動之外，亦會做好基本護膚工作，甚至進行美容保養療程，加強保養效果。Meegan提醒，婚前護膚保養需要謹慎考慮，適可宜止，亦切忌心急，避免因小失大。不想「無效護膚」或造成反效果，必須避開以下錯誤護膚保養陷阱！

正確護膚才可令肌膚保持健康 (受訪者提供)

無效護膚習慣1. 頻繁敷面膜

定期敷面膜可有助肌膚保濕，使妝容更持久，如膚況穩定，可視乎情況每星期敷2至3次，敷面膜時間為10至15分鐘。相反，如使用面膜次數太頻繁，會對肌膚造成不必要負擔。

無效護膚習慣1. 頻繁敷面膜 (freepik)

無效護膚習慣2. 錯誤選擇面膜成份

油性肌膚女生宜選清爽型面膜，忌用含有過多精華液的面膜，容易導致毛孔堵塞，形成暗粒、暗瘡。至於敏感肌女生，可選有機天然成分的面膜，避免引起過敏。

無效護膚習慣3. 短時間內做高能量療程

婚禮前一個月內，不建議進行任何高能量、激光療程，如美白去斑、收毛孔、脫疣脫墨等。曾有新娘在婚前進行脫墨療程，結婚當日面上仍有脫墨疤印，需用大量遮瑕膏遮蓋，結果令底妝過於厚重。

由於每人體質不同，傷口復原時間及程度因人而異，建議諮詢相關專業人士意見，同時提早在婚禮半年至一年前開始進行療程，而每個高能量療程應相隔最少一個月時間，讓肌膚進行修復。

無效護膚習慣3. 短時間內做高能量療程 (freepik)

無效護膚習慣4. 使用新化妝/護膚品

每當有新化妝、護膚品推出時，女士們總想試用以滿足好奇心。不過，對於敏感肌女生來說，胡亂塗護膚品或轉用新產品有機會令敏感情況加劇。建議婚前如常使用慣用護膚品及化妝品，亦不建議進行去角質、磨砂及換膚療程。

無效護膚習慣4. 使用新化妝/護膚品 (freepik)

無效護膚習慣5. 熬夜、忽視心靈情緒健康

婚禮事務繁瑣，不少新娘需要熬夜搜集資料，除令情緒緊張，亦易因壓力導致失眠、出現壓力瘡。Meegan提醒，其實新娘最需要保持良好的睡眠質素，多加關心自己身心靈健康，除使用眼部專用護理產品舒緩疲勞之外，可以透過適量運動、冥想或美容療程來減壓，促進情緒平穩。