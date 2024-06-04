新娘化妝師公開婚前必備護膚品！$85起入FANCL潔面乳、CDP柔膚水

【婚前護膚/新娘化妝/新娘護膚】不少新娘子在Big Day 前都會勤做Facial，努力護膚，希望將膚質提升到一個更高層次。而平日在家中，女生們亦可自行做好基本保養工作，一步步轉成健康水潤、年輕緊緻肌。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim，分享新娘婚前日常護理及護膚貼士，亦會推介私藏護膚品清單，準新娘必收！



打造貼服底妝 卸妝潔面是第一步

Mandy 表示，不少女生都會誤以為只要做好保濕，所用的化妝品價錢昂貴，底妝就是完美無瑕。其實改變膚質最少要9個月至1年的時間，而養成健康肌膚，必先做好卸妝、潔面的基本工作，既可徹底去除污垢和油脂，改善毛孔粗大問題，更有助後續護膚品吸收，發揮應有作用。因此，要做出超透亮完美底妝，護膚工序、化妝手法、上妝工具、化妝品都是影響底妝服貼度的因素。

為此，Mandy有以下護膚小提醒及推介高CP值又有效的護膚品，準新娘可按個人膚質和需要而作參考。

(IG@missyimmandy)

新娘化妝師公開護膚貼士+好用護膚品推介

婚前護膚貼士｜1. 必須卸妝



不論只是塗上防曬、簡單底妝，還是化全妝出街，每天都記得要卸妝。這樣才不會因殘留化妝品而傷害肌膚，亦可避免不少皮膚問題，如暗沉、粉刺痘痘、毛孔粗大等。

建議大家可按需要使用相應卸妝產品，甚至用上眼唇專用眼唇卸妝液，卸除防水妝容。

必備護膚品推介｜1. Bobbi Brown 紓緩卸妝潔面油

溫和而強效的潔面油，含有98%的高性能成分，可即時以水乳化，溶解彩妝和污垢，同時深層滋養肌膚，使其柔軟亮澤數小時。性質無比溫和，可用於面部嬌嫩部位、眼睛。只需HK$228！立即入手

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婚前護膚貼士｜2. 早晚潔面



卸妝後，緊接其後是潔面。而即使是沒有化妝習慣女生，亦都需要清潔臉部，因為空氣裏塵埃、自身分泌的油脂都會堵塞毛孔。所以，早晚潔面可以把油份污垢洗去，避免形成粉刺暗瘡，甚至出現皮膚過敏問題。

必備護膚品推介｜2. FANCL無添加泡沫潔面乳

含有與潔面粉相同的氨基酸清潔成分，具有出色的保水性及清潔力。只須輕按即可泵出豐盈濃密的泡沫，可保護皮膚在洗滌時免受摩擦，使用後變得光滑。另外，它不會破壞皮膚原有屏障，亦適合乾燥和敏感肌使用！只需HK$85！立即入手

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婚前護膚貼士｜3. 軟化並去除老化角質



若準新娘皮膚屬於乾性和混合型的皮膚，潔面後，可將柔膚水沾濕化妝綿，輕抺全面軟化角質，既可為肌膚注入水份，亦可軟化角質，讓護膚品加倍滲透。

必備護膚品推介｜3. Cle de Peau鉑鑽凝亮柔膚水

有「抗初老精華水」的美譽，為缺水肌膚帶來保濕滋潤的效果，同時柔和地抹走多餘油脂，持效滋養潤澤肌底，提升吸收力、修護力及抗禦力，改善粗糙和乾燥，讓肌膚綻現凝亮光采。只需HK$545！立即入手

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婚前護膚貼士｜4. 加強眼周保養



眼紋最易出賣真實年齡，所以準新娘在日常保養程序中必需加強眼周保養，提升眼周保濕度，避免顯現細紋和化妝卡粉問題。

必備護膚品推介｜4. Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1

以 「精華+眼霜」精心配比的雙效配方，蘊含珍貴成分和薑黃根提取物，有助肌膚抗初老，舒緩修護，滋潤眼周。只需HK$360！立即入手

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婚前護膚貼士｜5. 鎖水保濕



護膚程序中，補水及鎖水同樣重要，如果只有補水，而沒有鎖水成份，都是無效護膚。因此，準新娘可按膚質需要，運用乳液或保濕面霜，深層鎖住水分，讓肌膚保持亮麗健康。

必備護膚品推介｜5. KAO 花王Curel 深層高效保濕面霜

蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度滋潤狀態，感覺柔滑富彈性，同時有效抗禦外來刺激，很適合乾燥敏感性肌膚。只需HK$120！立即入手

( * 每人膚質不同，效果因人而異，以上資料僅供參考。 )