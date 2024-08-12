新娘美容｜婚前護膚8大禁忌！面霜忌當眼霜用 敷面膜有最佳時間

【新娘護膚/籌備婚禮/婚前保養】擁有健康膚質是打造貼服持久新娘妝的基本條件，隨著大日子迫近，不少準新娘都會嘗試各種方法改善肌膚問題，務求養出水潤無瑕健康肌。為避免大家墮入護膚陷阱，《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim分享8大婚前護膚禁忌及護膚秘訣，各位女生不妨參考一下。



要知道皮膚新陳代謝周期大約是28天，如果在婚禮前幾天才開始保養，作用亦是不大。再加上胡亂塗護膚品、轉用新護膚品等行為都有機會影響肌膚狀態，甚至導致皮膚過敏。以下8大護膚禁忌，你必須避開！

8大婚前護膚陷阱 (freepik)

婚前護膚禁忌｜1. 錯誤卸妝

卸妝是護膚第一步，假如忽略卸妝或卸妝步驟錯誤，亦會令皮膚狀態變差，出現暗沉、乾燥脫皮和毛孔粗大等問題。因此，每天晚上必須使用合適的卸妝產品，徹底卸去妝容。假如化眼妝或唇妝，亦需分區卸妝，使用眼唇專用的卸妝產品。

婚前護膚禁忌｜2. 敷面膜時間過長

不少人認為敷面膜時間越長，就越滋潤保濕，其實非也！因為長時間敷面膜，會讓面膜中的水分與皮膚表層的水分蒸發，容易造成「倒吸」情況，增加皮膚乾燥、皮膚敏感機會。因此，Mandy建議敷面膜每次10至15分鐘即可，可以讓面膜精華滲透肌膚深層，發揮面膜最佳功用。

婚前護膚禁忌｜2. 敷面膜時間過長 (freepik)

婚前護膚禁忌｜3. 面霜當眼霜用

眼周肌膚較幼嫩薄弱，而大部分面霜質地都是較濃稠、成分可能帶有刺激性，不容易被眼周肌膚吸收之餘，亦會造成脂肪粒。

婚前護膚禁忌｜4. 大力揉搓肌膚

不要以為洗面時，用力搓揉就等如徹底清潔皮膚；護膚時，將爽膚水倒在手上，用力拍打臉部就代表更快吸收。其實大力搓揉、摩擦、拍打或過度拉扯肌膚，都會刺激皮膚，甚至讓臉部出現細紋、敏感泛紅情況。

婚前護膚禁忌｜5. 同時使用過多護膚品

同時使用功效相近的護膚品、疊塗不同種類的護膚品及使用過多份量，不但起不到加倍護膚的作用，更會弄巧反拙，對皮膚造成負擔，未能達到理想功效。

婚前護膚禁忌｜5. 同時使用過多護膚品 (freepik)

婚前護膚禁忌｜6. 以含糖飲品代替水

建議每天喝6至8杯水，促進身體排毒及皮膚代謝，同時可有效維持皮膚的緊實度與滋潤度。如身體缺水，就會出現強烈口渴感、疲勞感、頭痛、皮膚乾燥等問題。另外，要注意亦切勿以汽水、高糖飲品或咖啡代替補充水份。

婚前護膚禁忌｜7. 使用過期護膚/化妝品

所有護膚品、化妝品都有最佳保存期限，一旦過期都不能使用，否則對皮膚造成刺激或過敏。因此，使用前先查看開封期限、生產日期或到期日，並用標籤紙記下開封當天日期。假如見到產品已變質或發霉，必須停止使用。

婚前護膚禁忌｜8. 試新產品或美容療程

切勿在婚前倒數時期嘗試新產品或美容療程，例如：磨砂、煥膚或高能量等較刺激的療程，因為無法預計會否引致任何敏感泛紅或不適反應。