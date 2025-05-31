護髮精華推薦2025｜有甚麼功效、如何使用？MUJI、ORIBE等熱門款

護髮精華推薦2025｜頭髮經常染燙容易乾燥、開叉，加上洗頭會令毛鱗片打開，或會造成水份流失。因此每日都需適當護髮，為髮絲補充營養，以保持順滑和光采的狀態。以下整理熱門的護髮精華推薦，大家不妨參考。



護髮精華用法

護髮精華都會為頭皮建立保護層，同時提供所需的胺基酸和營養，減少流少水分。一般都是免沖洗配方，在印乾濕髮後的微濕狀態下使用，然後輕輕於頭皮按摩，再用吹風機吹乾便可。

護髮精華推薦2025｜每日都需適當護髮，為髮絲補充營養，以保持順滑和光采的狀態。(Yves Rocher)

護髮精華推薦1. MUJI 護髮精華 45ml HK$108

散發清新的柑橘香味，沒有加入合成香料、人造色素或礦物油，結合5種天然植物萃取物，有效保濕，同時呵護因染燙或乾燥而受損的髮質。

護髮精華推薦2025｜MUJI 護髮精華 (品牌官網)

護髮精華推薦2. Yves Rocher 防脫豐盈精華 195ml HK$495

曾用過不少品牌產品都覺得有效深層潔淨，而且頭髮也較快被吹乾。故對最新的護髮精華也有信心，質感輕盈、不油膩，採用北美聖草及精胺酸兩大植萃活性成分，可以抵抗氧化及保護毛囊，同時提升髮根的強韌度。

護髮精華推薦2025｜Yves Rocher 防脫豐盈精華 (品牌提供)

護髮精華推薦3. PANTENE 防脫頭皮精華 60ml HK$249

蘊含護膚級成分煙酰胺B3，能夠穩固屏障結構，讓頭皮更為健康。結合維他命B5精華配方，可從髮芯補充秀髮營養，提升頭皮的水潤感，減少敏感和痕癢。

護髮精華推薦2025｜PANTENE 防脫頭皮精華 (品牌官網)

護髮精華推薦4. Leonor Greyl 更生活化精華 150ml HK$720

採用純素及95%天然配方，包括細花含羞草、槐花和山毛櫸，有效達致紓緩保濕，並築起保護層來維持頭皮健康和穩定。同時會激活頭皮，以改善脫髮的問題。

護髮精華推薦2025｜Leonor Greyl 更生活化精華 (品牌官網)

護髮精華推薦5. ORIBE Supershine Light Moisturizing Cream 150ml HK$440

針對中長及長髮的乾旱毛燥問題，質感輕盈水潤，能夠紓緩、軟化和修復髮絲，提升頭髮的亮澤，同時具有抵禦攝氏32度的熱力，即使用直髮夾等造型工具，也能保持頭髮健康。