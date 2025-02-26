7款高效護髮膠囊髮膜推介　Pantene旅行便攜必備　秀髮維持柔順

籌備旅行前的行囊就像一場大戰，除了得縝密計算衣著、配件的重複穿搭公式，日常保養品、化妝用品、頭髮護理產品更是一項不可缺席！



尤其要維持旅程中的精緻髮況，「護髮膜」更是長髮女孩的隨行戰備必需品！正在煩惱旅行盥洗包該怎麼整理嗎？以下7款「膠囊髮膜」將是你的絕佳戰友。

7款膠囊護髮膜推薦，解放旅行行李空間，秀髮隨時保持最佳狀態（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選7款護髮膠囊髮膜推介（美吾髮購物網；01製圖）

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1. HairRecipe

HairRecipe綠茶柚子頭皮頭髮精華髮膜 12ml*6，$99



堅持以植物性養髮成分為原則的HairRecipe，旗下這款精華髮膜更善用綠茶、柚子中豐富的茶多酚、胺基酸，以及維他命，讓秀髮不只能得到保濕、修護，更可平衡內裡油水比例，由內而外提升髮絲柔軟度與保水觸感。

2. Pantene

Pantene潘婷PRO-V高濃保濕髮膜 水潤修護 12ml*8，$99.9



膠囊髮膜始祖Pantene潘婷也從未在養髮科技上停下腳步！此款強化保濕水感的品項，便提升成分的保水力，結合3倍玻尿酸、3倍角鯊烷，並且於護髮同時將9000萬爆水因子注入髮芯，一夜即可還原柔順、有光澤的健康髮質。

3. Fino

Fino胺基酸濃縮精華膠囊髮膜 10g*8



日本連續7年熱銷第一名的Fino高效滲透護髮膜你絕對認識！而今年品牌不光延伸創作日常洗護系列，更推出此款濃縮護髮膠囊！擁有17種護膚級美容精華、5大胺基酸，比經典款護髮膜養護效力更高、滋潤力更強，能有效急救因乾燥、造型而粗糙受損的髮況。

4. Innex

Innex植萃賦活高濃度修護強韌髮膜 12g*2



台灣美髮權威美吾髮旗下植物性頭皮專家Innex，不只專精於頭皮養護，更將髮絲健康照顧地服服貼貼！高滋潤度有機牛油果油、摩洛哥堅果油及山茶花籽油添加，搭載獨家健髮胜肽因子，能幫助髮絲提升強韌度，撫平毛躁、防斷髮。

5. Liese

Liese修護持色EX護髮膜膠囊 12g*6



日本花王集團旗下玩色造型品牌Liese，今年也針對染髮後護理推出護色膠囊髮膜。水解絲菁華輔佐護色因子，能於居家、外出旅行時深度修復染後乾燥髮況，維持髮質光澤、延長髮色續航力，愛玩頭髮造型女孩旅行不可或缺。

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6. Dove

Dove多芬 結構修護高效安瓶髮膜 8入／3ml+12g



頭髮養護有好比臉部保養，不只得挑對產品，更得採最高美容規格看待！Dove多芬旗下這款安瓶髮膜最出色的特點，便是油乳雙劑的質地設計。98%修護胺基酸、膠原蛋白分子結合高滋潤保濕因子，讓你在家也能享有沙龍級別的深度護髮體驗。

7. Opal

Opal澳寶 髮芯重塑極護精華髮膜 12g*3



澳洲護髮品牌Opal澳寶，最出名的便是旗下一分鐘養髮系列。簡化護髮程序、加速養護時間，讓它深受忙碌上班族歡迎。而這款膠囊型精華髮膜也同樣延續品牌特點，將滿滿滋養濃縮，一顆即可滿足修補受損、提升柔順度、勻亮髮絲光澤等多項需求。

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