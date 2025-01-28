頭髮毛躁又開叉？3款明星同款免沖洗護髮油　Kérastase楊冪都愛

質地好吸收、香氣又討喜！



進入冬季天氣乾冷，溫度和濕度都下降，不僅皮膚需要加強保濕管理，避免乾荒脫屑，頭髮也容易會產生靜電毛燥、失去光澤，看起來氣色欠佳，整個狀態都不對。想要找回柔順女神光，小編幫大家整理最新「免沖洗護髮油」清單，兼具好吸收的質地、療癒香味，還有女神張員瑛、韓韶禧同款，乾髮或濕髮時都適用，不用專業髮型師的巧手，自己隨時隨地就能打理秀髮，趕快依照自己的預算、喜好入手吧！

女神張員瑛也愛用，3款免沖洗護髮油推薦，從此秀髮順滑不毛躁（點擊放大瀏覽）▼▼▼

最新3款免沖洗髮油 女神張員瑛同款愛用（IG@for_everyoung10；01製圖）

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1. L'Oreal Paris昇華修護美髮油

女神韓韶禧愛用同款！想找平價又好用的護髮油，鎖定L'Oreal Paris「昇華修護美髮油」系列就對了，全新特別推出限定香味「櫻桃柏木裸香」，不同於過往對櫻桃既定的甜膩香氣，這次前調選用櫻桃，中調茉莉、白玫瑰，尾韻是純淨麝香和溫暖檀木，淡淡的甜感還帶有像洗澡後的皂香，在韓國開賣時掀起一波搶購熱潮，香港現在也買得到。

L'Oreal Paris昇華修護美髮油 櫻桃柏木裸香 100ml，$129



2. Kérastase極緻全效修護精華

許光漢、張員瑛、楊冪等大咖明星都推過愛用的Kérastase「奢光小金油」，迎來升級改版！堅持選用「珍稀法式山茶花」為核心成分，升級後的質地更水潤而不黏膩、更加輕盈零負擔，一抹延展即融，秒吸收，並打造了全新香調，出自法國調香大師Nicolas Beaulieu之手。為了響應時下的永續環保，還推出了填裝瓶設計，100%採用PCR回收再生塑膠，變美的同時也能愛護地球。

Kérastase極緻全效修護精華 75ml，$560 、填裝瓶 75ml，$380



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3. MOROCCANOIL Treatment Purple

專為染後維持新鮮髮色而設計的護髮油！全球熱銷、專業髮型師也大推的摩洛哥優油系列，迎來了全新成員「Treatment Purple」，富含摩洛哥堅果油以及亞麻籽萃取精華，最大特色是添加了專業紫羅蘭色調，能有效校正、去除髮色中惱人黃銅色調，幫助染後的髮色保鮮，建議每週使用2～3次，並搭配矯色洗髮露與矯色護髮劑，效果會更好喔！

MOROCCANOIL Treatment Purple 50ml，$325



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