中價雨傘推薦2026｜雨季保持時尚感！$270起Marc Jacobs等熱門款

中價雨傘推薦2026｜踏入雨季，手袋內需要長備雨傘，即便突然下雨，也不會被淋濕。除了夠實用，由於打開雨傘時會遮蓋整個人的大部分範圍，因此不少人挑選時，都會考量圖案和設計，以引人注目。以下盤點時尚熱門的中價雨傘推薦，不知大家喜歡哪款呢？



中價雨傘推薦2026｜款式1. Kate Spade New York Clear/ Black Love Is In The Air Umbrella US$38（約HK$298）

相較摺疊雨傘，直身雨傘較能抵禦大風，加上下垂的支架設計，更能遮蓋身體，避免雨水飛濺。這款雨傘以透明為主，並簡約地在上面加上手寫字體文字，感覺充滿知性和浪漫的氛圍。

中價雨傘推薦2026｜Kate Spade New York Clear/ Black Love Is In The Air Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2026｜款式2. Marc Jacobs The Monogram Umbrella HK$770

以黑白色調混搭，綴以品牌monogram印刷圖案，展現出層次感覺，締造時尚型格的魅力。雨傘以直身設計，設有按鈕自動打開，而鉤形手柄方便手提和擺放，使用時更為舒適。

中價雨傘推薦2026｜Marc Jacobs The Monogram Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2026｜款式3. Michael Kors Outlet Logo Umbrella US$98（約HK$768）

時尚俐落的款式設計，採用舒適的灰色和啡色，上面印有整齊排列的MK標誌，而邊沿位置則以較粗的啡色和白色線條，來提升層次感覺，加上清晰的品牌名字，展現出具明亮風格的活力氛圍。

中價雨傘推薦2026｜Michael Kors Outlet Logo Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2026｜款式4. Marimekko Logo Mini Manual Marilogo Umbrella HK$595

以黑色為底色、配搭較圓和闊身的白色文字圖案，締造出可愛和俏皮感覺。雨傘以聚脂纖維製作，體形較為輕巧，能夠伸縮摺疊，並擺放入手袋，非常方便。

中價雨傘推薦2026｜Marimekko Logo Mini Manual Marilogo Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2026｜款式5. Cath Kidston Paddington Check Umbrella HK$390

以密集式的可愛動物圖案為主題，今次聯乘柏靈頓熊（Paddington Bear）打造出童趣感覺，透過菱格紋圖案，綴以Paddington Bear、心形及星形圖案等，展現出復古和精緻的感覺，而鮮明的藍色手柄，亦提升活力氛圍。

中價雨傘推薦2026｜Cath Kidston Paddington Check Umbrella (品牌官網)

中價雨傘推薦2026｜款式6. Francfranc Bicolor Piping Long Umbrella 50cm White HK$270

讓漂亮小花打造美好心情。以精緻甜美見稱的Francfranc，雨傘設計簡潔，運用花瓣設計打造既時尚優雅又能遮雨的款式，同時以玫紅色勾勒出花朵輪廓，展現甜美的感覺。

中價雨傘推薦2026｜Francfranc Bicolor Piping Long Umbrella 50cm White (品牌官網)

中價雨傘推薦2026｜款式7. Ralph Lauren Polo Bear Collapsible Umbrella HK$490

若然喜歡Ralph Lauren的Polo Bear卡通圖案，不容錯過這款雨傘。以低調柔和的啡色調，搭以Polo Bear及經典標誌，提升可愛的感覺。雨傘採用伸縮設計，更容易收納於手袋內。