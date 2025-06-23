化妝教學｜防曬底霜怎樣用?化妝師公開正確上妝順序+顏色選擇貼士

防曬底霜是底妝不可或缺的一步，正確使用能大大提升妝容效果。而對於化妝新手來說，如何正確使用防曬底霜、揀選適合的防曬底霜或多或少會感到困惑。針對化妝初學者對防曬底霜的常見迷思，「01女生」特別邀請新娘化妝師Mandy，為大家講解正確用法與選購貼士，並整理出適合新手的上妝步驟，以及不同顏色妝前底霜的主要用途及選擇方法，讓每位女生都能找到最適合的上妝步驟，輕鬆打造無瑕底妝。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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3大常見防曬底霜迷思及正解

防曬底霜既是底妝產品，同時結合護膚及防曬功能，但使用時仍有不少細節需要化妝新手多加留意：

防曬底霜迷思1：防曬底霜可取代日常保養？



正解：防曬底霜屬化妝產品，縱使部分防曬底霜含有護膚成份，但不能完全取代日常保養及防曬。建議洗臉後，仍需按個人膚質需要，進行保養程序，先用化妝水軟化肌膚，再塗上精華和面霜鎖水，讓底妝更貼服持久。

防曬底霜迷思2：塗防曬底霜後，不用卸妝？



正解：防曬底霜本身含有色素、粉劑或防曬成分，建議用卸妝產品清潔，以免堵塞毛孔或引發肌膚問題。若底霜提及防水、潤色和遮瑕功能，必須徹底卸妝，避免殘留化妝品令皮膚變差。

防曬底霜迷思3：防曬底霜份量需要厚塗？



正解：一般而言，約一個硬幣大小即可，或參考產品提供的建議。另外，若防曬底霜的SPF度數偏低，未能乎合個人要求，可先塗防曬乳，待吸收後才塗底霜，確保有足夠防護效果。

防曬底霜迷思3：防曬底霜份量需要厚塗？ (freepik)

化妝初學者上妝順序整理

正確的上妝步驟能大大提升妝容貼服度和持久度，亦有助減少脫妝和卡粉等問題。建議每個護膚與上妝步驟之間稍作停留，讓皮膚充分吸收，避免重疊起屑。假如所選妝前底霜已具防曬、潤色、修飾多重功能（如CC霜、BB霜），可根據需要省去粉底或遮瑕步驟，直接進行定妝，簡單快捷，打造日常自然妝感。

上妝次序如下：



洗面 → 妝前保養（化妝水/爽膚水→精華→ 面霜/乳液）→ 防曬 → 妝前(防曬)底霜 → 粉底 → 遮瑕 → 蜜粉定妝



化妝初學者上妝順序整理(freepik)

不同顏色防曬底霜如何選擇？

不同顏色防曬底霜如何選擇？(freepik)

揀選防曬底霜時，觀察自身膚質需要是先決條件，底霜大致分為保濕型或控油型。乾肌女生宜選保濕型底霜，令妝容更光澤貼服；油肌女生宜選控油配方，助妝容持久清爽；敏感肌建議選無香料、低致敏成份，減低刺激。

另外，亦要觀察膚色需要，防曬底霜有無色和調色兩類，後者可針對膚色不均問題。常見顏色及功效如下：

粉色系：適合膚色蒼白、缺乏氣色女生，能自然提升好氣息，令面色紅潤。

綠色系：針對泛紅肌膚，如鼻翼暗瘡印、敏感泛紅部位，回復自然膚色。

紫色/藍色系：適合膚色偏黃或暗啞，能夠即時提亮膚色，增添透亮感。

黃色系：針對暗沉無光或有痘印的肌膚，有助均勻膚色，令整體妝容更明亮。

